Estados Unidos designará al 'Cartel de los Soles' como organización terrorista: Apunta contra Nicolás Maduro

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe podría intensificarse luego de que el Departamento de Estado emitiera un comunicado con respecto a Venezuela. El gobierno de este país pretende designar al 'Cartel de los Soles', que presuntamente encabeza Nicolás Maduro, como una organización terrorista.

Ha corrompido los poderes de su país

Mediante una nota de prensa y una publicación en sus redes, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que esta designación se realizará en los próximos días. Además, señala al actual mandatario de la nación bolivariana como el principal cabecilla de la organización, junto a otros funcionarios de su entorno.

"El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera. Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas", indica Rubio en X.

.@StateDept intends to designate Cartel de los Soles as a Foreign Terrorist Organization (FTO). Headed by the illegitimate Nicolás Maduro, the group has corrupted the institutions of government in Venezuela and is responsible for terrorist violence conducted by and with other... — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 16, 2025

Según el comunicado oficial, esto sucederá a partir del 24 de noviembre y asegura que Nicolás Maduro se ha encargado de corromper las "fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial de Venezuela". Sindica al 'Cartel de los 'Soles de operar junto al 'Tren de Aragua' y el 'Cártel de Sinaloa'.

"Es responsable de actos de violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa. Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas", finaliza el texto.

Comunicado del Departamento de Estado.

¿Qué ocurre bajo este escenario?

Cuando Estados Unidos designa a una organización como terrorista, le otorga a sus fuerzas del orden y militares más poder para enfrentarlas y desarticularlas. A nivel económico puede aplicar el congelamiento de activos y aislarlas internacionalmente para que nadie más pueda respaldarlas logística o económicamente.

En el plano militar, esto le daría más fuerza a las tropas estadounidenses para operar en contra de Venezuela. Recientemente, se movilizó hasta el Caribe el portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota norteamericana. Este navío se unirá al resto de la flota que ha estado interceptando 'narcolanchas'' en aguas internacionales.

