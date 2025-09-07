Javier Milei reconoce "clara derrota" en elecciones legislativas de Buenos Aires: "Hay que aceptarlo"

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, se refirió públicamente al resultado de las elecciones legislativas de Buenos Aires celebradas este domingo 7 de setiembre, y lo hizo en un tono que sorprendió a muchos. Desde el local de La Libertad Avanza, reconoció la derrota de su partido en las urnas.

Decepcionado con los resultados

Frente a sus seguidores, el mandatario se presentó en el estrado y reconoció el fracaso de su partido en estos comicios. El economista con un semblante desconsolado, se dirigió a los presentes y a algunos miembros de su gabinete que lo acompañaron, con quienes se abrazó en el escenario.

"En el plano político, hoy hemos tenidos una clara derrota. Si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", manifestó ante las palmas de los presentes.

🇦🇷 | URGENTE: Presidente de Argentina, Javier Milei, sobre las elecciones legislativas en Buenos Aires: "Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo".

pic.twitter.com/SCMcabblKE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 8, 2025

Este revés lo obliga a reconfigurar su estrategia de alianzas y a negociar con la oposición de manera más intensa. Los resultados preliminares indicaron un crecimiento de las fuerzas opositoras, lo que dificulta la gobernabilidad. La contundencia del resultado pone en jaque la agenda legislativa del líder de La Libertad Avanza.

Milei autocrítico con los resultados

Las observaciones de Milei no se centraron en la búsqueda de culpables, sino en la aceptación de la realidad electoral. Subrayó que, a pesar de los esfuerzos, el mensaje de su espacio político no logró calar lo suficiente. El mandatario hizo un llamado a la autocrítica y a la reestructuración interna del partido.

"No buscamos culpables, buscamos soluciones. Es el momento de la autocrítica para seguir adelante", sostuvo el presidente.

Axel Kicillof pide reunión con Milei

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, solicitó una reunión con el mandatario argentino tras el triunfo de su partido en las elecciones. El peronista le pidió que se comuniqué con él lo más pronto posible, para trabajar en la gobernabilidad, ahora que su agrupación tendrá más presencia en el legislativo de este país.

"Le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos: Espero mañana el llamado. Ten el coraje y la valentía de reunirte para trabajar y ponerse de acuerdo", manifestó.

"Espero mañana el llamado de Javier Milei"



Axel Kicillof le exigió al presidente compartir una reunión para "trabajar y entrar en acuerdo" y demandó: "Tené el coraje y la valentía".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/6ycIhsPb3E — Corta (@somoscorta) September 8, 2025

De esta forma, Javier Milei reconoció la derrota que sufrió su partido en las elecciones legislativas de Buenos Aires. El presidente de Argentina señaló que buscará soluciones dentro de La Libertad Avanza para no sufrir episodios similares en el futuro.