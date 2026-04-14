Exalumno armado con escopeta abre fuego en escuela: "Disparó a todo aquel que se le cruzó"

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El terror se vivió en una escuela cuando un exalumno con escopeta abrió fuego adentro, armando un caos entre alumnos y profesores que se escondieron donde pudieron, en un ataque con heridos que hizo que la policía llegue rápidamente para frenar todo el problema.

Exalumno desata ataque en escuela

Todo pasó este martes 14 de abril en una escuela de Sanliurfa, por el distrito de Siverek, allá en Turquía. Un exalumno de 18 años se metió al centro educativo con una escopeta y empezó a disparar a lo loco apenas cruzó la puerta principal.

Cuentan los testigos que el joven recorrió el colegio disparando a diestra y siniestra. Todo se volvió una locura, con estudiantes huyendo por sus vidas mientras los disparos retumbaban en el edificio. Una situación que nadie esperaba vivir.

El atacante, identificado como un antiguo alumno de un instituto técnico de Anatolia, se dirigió directamente hacia el interior de la escuela sin mediar palabra ni dar señales de detenerse.

Tiroteo en escuela deja 16 heridos

Hubo 16 heridos: 10 estudiantes, 4 profesores, un policía y un trabajador del comedor. Los trasladaron rápido a distintos hospitales cercanos apenas pasó todo.

Uno de los docentes se encuentra en estado crítico, según informaron las autoridades locales. El resto de los heridos permanece bajo observación médica mientras se evalúa su evolución.

Luego de los balazos, grupos especiales de la policía y médicos llegaron para sacar a los alumnos y cerrar todo el colegio. La tensión por la zona duró varias horas mientras todos esperaban noticias de lo que pasaba adentro del centro educativo.

Atacante muere dentro de escuela

Las fuerzas de seguridad lograron acorralar al exalumno dentro del propio establecimiento educativo. Sin embargo, pese a los intentos de negociación, el joven no se entregó.

Finalmente, el agresor se quitó la vida con la misma escopeta dentro del colegio, poniendo fin al ataque que había generado alarma nacional.

Las autoridades turcas ya empezaron las investigaciones para ver por qué pasó este ataque, algo que casi nunca se ve en las escuelas de ese país.

El caso ha generado gran impacto en la opinión pública, mientras equipos especializados revisan las circunstancias que permitieron el ingreso del arma al colegio y el accionar del exalumno.

Así, un exalumno con escopeta abrió fuego dentro de un colegio en Turquía, hiriendo a varios alumnos y profesores. Finalmente, el atacante optó por quitarse la vida adentro del centro educativo.