Dos niños perdieron la vida dentro de un vehículo durante intensa ola de calor

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un trágico suceso ocurrió dentro de un vehículo familiar en el que estaban dos hermanos de 2 y 4 años que perdieron la vida el pasado domingo 21 de junio y fueron encontrados este lunes 22 en plena ola de calor.

Dos menores fueron hallados sin vida en Francia

Este lunes fueron encontrados dos hermanos dentro del auto de su familia en un estacionamiento residencial en Carpentras, en el sureste de Francia. Según lo reportado por la policía, ambos menores habrían fallecido en plena ola de calor que se registró en el país este día.

Aunque no se ha reportado una causa clara de muerte, la principal a investigar es por la ola de calor que está atravesando el país europeo en los últimos días y sería una de las más fuertes en los últimos tiempos.

Dos hermanos de 2 y 4 años fueron hallados muertos este lunes por la tarde dentro del auto de su familia en un aparcamiento residencial de Carpentras, en el sureste de Francia, en plena ola de calor, indicó la fiscalía.



"Las causas de la muerte están por determinar, pero la... pic.twitter.com/xa4BWqV4Qf — Telemetro Reporta (@TReporta) June 22, 2026

Lo que se sabe hasta el momento, es que los dos menores habrían entrado al vehículo sin que su madre supiera y se quedaron atrapados en el interior sin poder salir. Una vez que la madre de 33 años, se dio cuenta, ya era demasiado tarde para salvar a sus hijos.

Condiciones climáticas en Francia

El país europeo se encuentra en alerta roja por la ola de calor que viene atravesando los últimos días. Asimismo, la intensidad que está registrando es alta y vulnera el bienestar de la población, especialmente en niños y adultos mayores.

Debido a la ola de calor, más de 1000 colegios están cerrando sus instalaciones para evitar que los menores se expongan a altas temperaturas que pongan en riesgo su salud. Incluso, hay otros centros educativos que, están ejecutando cambios importantes para que los estudiantes puedan asistir sin complicaciones.

Estas adaptaciones consisten principalmente en cambios de horario, según lo mencionado por el ministro de educación del país. Además, en algunos casos, los alumnos solo mantienen una jornada educativa hasta el mediodía.

Repercusiones por las altas temperaturas registradas

Teniendo en cuenta ello, según las autoridades, durante este fin de semana, han fallecido 17 personas por la condición climática que se encuentra atravesando el país europeo.

Finalmente, con esta noticia de los dos niños que perdieron la vida dentro de un vehículo durante la intensa ola de calor en Francia, se ve una evidente alerta por el clima que azota esta parte del continente europeo, que está generando grandes cambios en las rutinas de sus habitantes.