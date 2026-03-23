Guerra en Oriente Medio: Irán desmiente versión de Donald Trump que afirmaba el inicio de negociaciones entre ambos países

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, desmintió este lunes 23 de marzo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló a tempranas horas que ambos países habían llegado al diálogo, en medio de las advertencias norteamericanas de bombardear las centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes si en caso persistían en seguir manteniendo cerrado el estrecho de Ormuz.

Como se recuerda, el jefe de la Casa Blanca aseveró a través de cuenta de Truth Social que las "últimas conversaciones" sostenidas por las partes habían sido "muy positivas y productivas", a 24 días del abrir fuego contra territorio iraní, en coalición con Israel.

Irán desmiente a Trump: Estrecho Ormuz seguirá cerrado parcialmente

A través de la Islamic Republic News Agency (IRNA), el canciller iraní se pronunció sobre lo reportado desde Washington. En ese sentido, desestimó las afirmaciones de Trump, dejando en claro que la postura de la República Islámica con respecto al estrecho de Ormuz sigue siendo la misma.

"La posición de Irán sobre el Estrecho de Ormuz y los requisitos previos para poner fin a la guerra permanece exactamente igual que antes", señaló Baghaei a la agencia estatal.

Declaración del canciller de Irán.

Asimismo, reveló que en las últimas semanas había recibido la solicitud de Estados Unidos para poner fin a la guerra, a través de "países amigos". Sin embargo, puntualizó que la respuesta fue conforme a los "principios del país".

En esa misma línea, volvió a indicar que si la centrales energéticas o similares infraestructuras vitales son atacadas, el invasor tendrá que soportar una "reacción firme, inmediata y eficaz".

Países condenan cierre de estrecho de Ormuz

A través de un comunicado conjunto emitido el jueves 19 de marzo, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Japón y Canadá, exhortaron a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz, espacio por donde transita el 25 % del total de petróleo de todo el mundo.

"Hacemos un llamamiento a Irán para que cese de inmediato sus amenazas, la colocación de minas, los ataques con drones y misiles y otros intentos de bloquear el estrecho de Ormuz a la navegación comercial", precisa el comunicado.

Además, condenaron "en el sentido más enérgico", los recientes ataques de Irán en contra de barcos comerciales desarmados que navegaban en el golfo Pérsico, así como infraestructuras civiles e instalaciones de gas.

La crisis en Oriente Medio no tiene fin, al parecer en un corto plazo. Desde Teherán rechazan lo afirmado por Donald Trump, a tal punto de considerar que lo señalado es parte de una "estrategia psicológica" para abrir fuego de manera más feroz.