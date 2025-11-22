Gustavo Petro amenaza con retirar la embajada de Colombia si Perú "agrede" la Embajada de México

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La crisis diplomática entre Perú y México tras el asilamiento político otorgado a Betssy Chávez, quien se encuentra en la embajada de dicho país, ha llegado hasta oídos internacionales provocando que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se inmiscuya haciendo una grave amenaza.

Colombia y México contra Perú

Luego de que este viernes 21 de noviembre se le dictaran cinco meses de prisión preventiva a la expremier asilada en la embajada de México y se ordenara la captura de Chávez, Petro no dudo en usar sus redes sociales para sumarse.

A través de su cuenta de X, como es usual en él, el mandatario republicó una noticia de TeleSur Tv en la que informaban de la orden de captura contra Betssy Chávez, fue en respuesta a este que el presidente colombiano agregó que "si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada".

De esta manera, el líder del gobierno colombiano intenta sumarse en un conflicto diplomático que no lo involucra, pues la decisión del asilo a Betssy Chávez pasa por México y el Perú al tener que evaluar dar el salvoconducto que aún no se da.

No es la primera vez que Gustavo Petro hace uso de sus redes sociales para generar un conflicto entre su país y el nuestro, hasta hace unos meses acusó al Perú de invadir territorio colombiano por la isla Chinerías. Lo que generó una crisis diplomática entre ambos países que provocó temor entre los ciudadanos del distrito de Santa Rosa, la zona en conflicto.

Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada. https://t.co/6IUk76aSCo — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 22, 2025

Betssy Chávez podría ser arrestada

Tras el anuncio por parte del Poder Judicial que ha ordenado la captura nacional e internacional de Betssy Chávez para la imposición de 5 meses de prisión preventiva, los abogados Andy Carrión y Juan José Quispe analizaron los posibles escenarios que podría enfrentar la expremier, asilada aún en la Embajada de México.

En diálogo con Exitosa, Carrión señala que el hecho de que Chávez Chino se encuentre asilada, ya le confiere un respaldo jurídico para que no pueda ser apresada a pesar de la decisión emitida por el juez Juan Carlos Checkley de cambiar la comparecencia con restricciones.

Sin embargo, Quispe señaló que si bien la medida dictada por el juez Checkley no puede llevarse a cabo mientras la expremier se encuentre asilada, nada lo impediría si es que ella decide, en algún momento, salir del recinto debido a la falta del salvo conducto.

"Si bien es cierto que lo que tiene Betssy Chávez tiene es la protección diplomática de un país, si ella sale del recinto, con esa orden de captura nacional e internacional puede ser apresada".

Es por ello que, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, amenazó con retirar la embajada de su país en Perú si se interviene la Embajada de México.