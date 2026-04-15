Mujer enfrenta a ladrón armado y lo abate a balazos durante asalto en restaurante

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un asalto en un restaurante terminó de manera inesperada cuando una mujer decidió enfrentar a un ladrón armado y lo abatió a balazos, sorprendiendo a todos los presentes. Todo pasó rapidísimo y dejó escenas de mucha tensión que ahora están circulando por internet

Asalto en restaurante

El hecho ocurrió la tarde del sábado 11 de abril, a eso de la 1:30 p. m., en un restaurante paisa del barrio El Bosque, en Colombia. La gente disfrutaba su almuerzo con total tranquilidad e incluso un niño se encontraba presente durante esos tensos momentos vividos.

Según el reporte preliminar de la Policía, un sujeto identificado como Michell Alfonso Ospino Viloria, de 25 años, conocido como 'el Caporo', ingresó al establecimiento con actitud sospechosa. Llevaba gorra y tapabocas, y sin perder tiempo se dirigió directamente a una mesa.

Allí, intimidó con un arma de fuego a un cliente, a quien le robó una cadena de oro y un celular. La escena, que parecía un asalto más, tomó un giro inesperado en cuestión de segundos.

Mujer enfrenta ladrón

Entre los presentes se encontraba una mujer que, sin levantar sospechas, observaba cada movimiento del asaltante. Se trataba de una agente de la Policía que estaba de civil y almorzaba en el lugar junto a otro efectivo.

🌎 COLOMBIA 🇨🇴 | MUJER POLICÍA MATÓ A DELINCUENTE: Un malhechor cayó abatido por una mujer policía que se encontraba de civil cuando intentó robar en un restaurante en Cartagena. pic.twitter.com/PE0kEpzPIG — XAlertNow (@xalertnow) April 12, 2026

De acuerdo con la versión oficial, la mujer se percató del momento exacto en que el sujeto intentó sacar el arma, por lo que actuó de inmediato. Se acercó por detrás, lo enfrentó y utilizó su arma para neutralizarlo.

El presunto delincuente intentó huir del restaurante, pero en su escape recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el glúteo izquierdo.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, donde se observa la rápida secuencia de lo ocurrido y la reacción inmediata que evitó que el asalto escalara a mayores consecuencias.

Delincuente pierde la vida

Luego del enfrentamiento, los agentes auxiliaron al sujeto y lo llevaron en patrulla hasta el Hospital Universitario del Caribe. Pero, aunque los doctores hicieron de todo, murió horas después, más o menos a las 5:45 p. m.

Las autoridades confirmaron que los objetos robados fueron recuperados y que el caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones correspondientes.

El cuerpo terminó en Medicina Legal mientras avanzaban con la identificación oficial y la reconstrucción total de los hechos. La policía sigue trabajando para aclarar todo.

Así, un asalto terminó porque una mujer enfrentó a un ladrón armado y lo liquidó a balazos. Fue a plena tarde, quedó registrado en video y recuperaron las cosas robadas. Ahora las autoridades continúan con las investigaciones de ley sobre este hecho ocurrido.