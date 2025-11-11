Puente en China se DESPLOMA a pocos meses de ser inaugurado: Prevención evitó víctimas humanas

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una parte del puente Hongqi, en la provincia de Sichuan, el suroeste de China, que conecta al centro de la nación con la región del Tíbet, se desplomó este martes. Gracias a las medidas de prevención que tomaron las autoridades locales, se evitaron víctimas humanas, al cerrar el tramo afectado.

Deslizamientos en un monte anunciaron la catástrofe

Con una longitud de 758 metros, el puente forma parte de la carretera 317, en la ciudad de Maerkang. Antes de que la estructura cediera, se registraron deslizamientos de tierra en una de las laderas de la montaña, que provocaron el deterioro de las bases, causando su colapso.

El último lunes se observaron las primeras deformaciones en las pendientes del lado derecho de la plataforma. Tras conocerse esto, se realizó una inspección local a las 17:25 (hora local) y ahí se identificaron grietas en las laderas y caminos cercanos, además de desplazamientos en la zona de la montaña, informó el Sichuan Dailly.

🇨🇳 | El puente Hongqi se derrumba en el suroeste de China, meses después de su inauguración.pic.twitter.com/dqOKk0awgM — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 11, 2025

De inmediato las autoridades locales respondieron al escenario y activaron un protocolo de respuesta de emergencia. Esto provocó el cierre total del puente como la primera medida preventiva por parte de la policía de Maerkang, así como la presencia de miembros de seguridad pública, transporte y recursos naturales.

Otro medio chino, Jimi News, informó que gracias a las disposiciones de control de tráfico implementadas, se evitaron víctimas. "Para garantizar la seguridad de los vehículos y peatones, se han implementado medidas temporales de control de tráfico en el tramo del puente".

Puente fue inaugurado en enero

El puente Hongqi se encuentra en la zona del embalse de la central hidroeléctrica de Shuangjiangko y el pasado 14 de enero de este año se terminó la construcción, con el vertido de hormigón de la sección de la viga de cierre del tramo central de 220 metros. Esto formó parte del proyecto de reconstrucción de la autopista aérea.

Con forma de Y, con tres vanos (aberturas en muros como accesos, puertas o ventanas) y cruzaba una parte del río Dadu, conectaba las redes de transporte de Ma'erkang, el condado de Sichuan con el de Rangtang. Los pilares tenían una altura máxima de 172 metros.

