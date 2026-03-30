Influencer agrede a su hijo en plena transmisión en vivo: "Si lo que quiere son golpes, golpes le voy a dar"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La transmisión en vivo de Dileisy Yokasta García, originaria de República Dominicana, terminó en escándalo tras mostrar cómo la influencer atacaba a su pequeño hijo. Las imágenes, que rápidamente circularon por redes sociales, causaron conmoción y desataron el repudio de miles de usuarios.

Influencer agrede a su hijo durante transmisión en vivo

Todo comenzó cuando la influencer inició un live en TikTok. Mientras se encontraba frente a la cámara, su hijo empezó a llorar, y la reacción de Dileisy fue inmediata y alarmante. "¿Tú quieres golpes? Ven, dime si tú quieres golpes", le cuestionó, visiblemente molesta.

#Mundo Fuerte rechazo en redes por el caso de Dileisy Yokasta García, tras viralizarse un video en el que, presuntamente, maltrata a su hijo de un año durante un live en TikTok. El caso ya está en manos de las autoridades. pic.twitter.com/6OrX5MmLVf — Vanguardia (@vanguardiacom) March 20, 2026

En el video, el menor sigue llorando mientras la mujer lo increpa y le suelta un manotazo, además de arrebatarle algo de las manos, provocando más llanto.

La escena escaló cuando Dileisy salió momentáneamente del cuadro y se escucharon golpes junto al llanto más fuerte del niño, lo que evidenció que la agresión física continuaba fuera de cámara.

"Si lo que quiere es golpes, golpes le voy a dar", expresó la influencer con aparente seguridad tras el hecho, generando aún más indignación entre los espectadores que seguían la transmisión.

Influencer dominicana fue detenida tras agresión

Luego de ver el video, la policía actuó y detuvo a Dileisy Yokasta García. A la influencer dominicana la denunciaron por pegarle y gritarle a su hijo, pero también por preferir seguir grabando en vivo que atender al niño, algo que hace que su situación sea mucho más grave ahora.

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) confirmó que intervino para rescatar al menor. "El niño fue colocado bajo protección, y con la madre se estará agotando el proceso judicial correspondiente", comunicó a periodistas de Hoy Digital.

La institución detalló que el caso está siendo investigado por la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, junto con su oficina regional en la misma zona para avanzar con todo.

En República Dominicana, el maltrato a niños es un delito serio que se castiga con la Ley 136-03, llamada Código para el Sistema de Protección y los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del país.

Lo de la influencer dominicana Dileisy Yokasta García, que agredió a su hijo transmitiendo en vivo, es un escándalo en las redes sociales y ya la arrestaron, mostrando el peligro de querer figurar en digital antes que cuidar la seguridad y el bienestar de los hijos pequeños.