Israel anunció ataque contra dirigente de Hamás en Gaza en medio de ofensiva militar

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En una publicación en X (antes Twitter), el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, felicitó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al servicio de seguridad, Shin Bet, por la "ejecución impecable" de una operación contra un dirigente de Hamás.

Operación israelí y detalles del ataque

Aunque no precisó la hora ni el lugar exacto del ataque, las FDI informaron que el sábado sus aviones bombardearon un edificio en el barrio de Al-Rimal, en la ciudad de Gaza, contra lo que calificaron como un terrorista clave. Los medios israelíes especularon que el objetivo habría sido Hudayfa Samir Abdallah al Kahlout, conocido como Obeida.

Hamás, sin embargo, no ha confirmado su muerte y denunció que decenas de civiles perdieron la vida en los bombardeos a un complejo residencial.

En un comunicado conjunto, las FDI y el Shin Bet señalaron que el operativo fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron ubicar el escondite de Obeida. De acuerdo con el reporte, cinco misiles impactaron simultáneamente en los pisos segundo y tercero de un edificio de seis plantas, utilizado como consultorio dental.

"El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubaida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del eje del mal de irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno. Felicitaciones al Tsahal y al Shin bet por la ejecución perfecta", señaló Israel Katz por medio de X.

דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.



ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם.



בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy — ישראל כ"ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025

Testigos indicaron que tras el ataque grandes sumas de dinero en efectivo quedaron esparcidas en el lugar y posteriormente fueron recogidas por integrantes de Hamás.

El comunicado de las autoridades israelíes describió a Obeida como "la cara visible de la organización terrorista Hamás" y responsable de difundir su propaganda. Se le reconocía por sus largos discursos enmascarado con un pañuelo palestino, en los que lanzaba duras advertencias a Israel.

En lo que pudo haber sido su último mensaje, el viernes pasado, Obeida aseguró que el destino de los rehenes israelíes sería el mismo que el de los combatientes de Hamás, advirtiendo a Israel contra una invasión de la ciudad de Gaza.

Escalada del conflicto

El ataque ocurre en paralelo a los planes del gabinete de seguridad israelí de tomar el control de la ciudad de Gaza, donde viven cerca de un millón de personas. Naciones Unidas ha advertido sobre consecuencias "catastróficas" para los civiles y rehenes, mientras que países como Reino Unido y Francia expresaron su rechazo a la operación.

Según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, más de 63.000 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que fallecieron 1.200 personas en Israel y 251 fueron secuestradas.

El bombardeo que habría acabado con la vida de Obeida refleja la intensificación de la campaña militar de Israel en Gaza, en medio de denuncias de Hamás sobre la muerte de civiles y advertencias internacionales sobre el impacto humanitario. Mientras Israel insiste en que busca desarticular la estructura de Hamás, las comunidades palestinas enfrentan una devastadora crisis marcada por desplazamientos masivos, hambruna y el colapso de servicios básicos.