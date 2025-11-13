Jeffrey Epstein: nuevos mensajes revelarían que Donald Trump habría "pasado horas" con una víctima

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La oposición al gobierno de Donald Trump contraataca nuevamente. Congresistas demócratas de Estados Unidos difundieron tres nuevos correos electrónicos atribuidos al fallecido magnate Jeffrey Epstein, donde revelaría que el ahora presidente conocía sus delitos sexuales contra menores y que hasta habría estado involucrado en ellos.

Este miércoles 12 de noviembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en EE.UU., presidida por el Partido Demócrata, compartieron estos hallazgos como parte de la revisión de unos 23.000 documentos adicionales sobre el caso Epstein.

Nuevos correos electrónicos revelarían los vínculos que Trump habría tenido con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Trump habría sido cómplice de Epstein

En uno de los correos, que data de abril del 2011, Epstein intercambia mensajes con su exnovia y antigua socia Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual tras la muerte del empresario en el 2019. Según la conversación, Trump habría intimado con una de sus víctimas.

"Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump. [La víctima] pasó horas en mi casa con él, y nunca ha sido mencionado", escribe Epstein a Maxwell, quien responde "He estado pensando en eso...".

¿Asesoramiento a Trump mediante periodista?

En otro correo enviado al escritor Michael Wolff en enero del 2019, Epstein hace referencia al resort de Trump en Florida, 'Mar-A-Lago', y a la versión del mandatario sobre cómo inició el distanciamiento entre ambos, que antiguamente eran amigos.

"[Víctima] Mar-A-Lago. Trump dijo que me pidió que renunciara. Nunca fui miembro... por supuesto que sabía de las chicas porque le pidió a Ghislaine que parara", se lee en el correo.

El último documento revela otra conversación con Wolff, donde le advierte a Epstein que CNN habría planeado preguntarle a Trump sobre su vínculo durante el debate presidencial en el 2015. Por ello, el magnate le pide que le sugiera una respuesta si eso ocurriera.

"Creo que debes dejar que él se ponga la soga al cuello. Si él dice que no ha estado en el avión o en la casa, entonces eso te da una ventaja política y de relaciones públicas valiosa. Puedes hundirlo de una manera que potencialmente te beneficie, o, si realmente parece que podría ganar, podrías salvarlo, generando una deuda. Si eso es posible, cuando le pregunten, dirá que Jeffrey es un gran tipo, que ha sido tratado injustamente y que es víctima de la corrección política, la cual será prohibida en un régimen de Trump", responde el periodista.

Anteriormente, Trump ha negado rotundamente estar vinculado los abusos y el tráfico sexual de menores de Epstein y Maxwell. El mandatario estadounidense sostuvo que su amistad se quebró a raíz de que el fallecido magnate le habría robado empleados del spa de 'Mar-A-Lago'.

Con estos supuestos correos electrónicos difundidos, Trump se está viendo cada vez más involucrado en el caso Epstein y los delitos de abuso sexual, aun fallecido el delincuente.