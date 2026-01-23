Joven que denunció a Zambrano, Trauco y Peña rompe su silencio y relata a detalle lo que pasó

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La joven argentina que presentó la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña decidió romper su silencio. La periodista Mercedes Ninci reveló los estremecedores detalles sobre lo que ocurrió en Montevideo.

Testimonio de la víctima

Mercedes Ninci compartió nuevos detalles sobre la joven que denunció a los futbolistas de Alianza Lima por abuso sexual. Según dijo, la denunciante, identificada como Sol, contó que Carlos Zambrano se hizo cargo de los gastos de su viaje a Montevideo y también de su amiga Dana

"Ella cuenta que va con una amiga a Montevideo, Dana, en Buquebus. No tenían plata, pero su amiga Dana le dice que estaban invitadas por Zambrano, que él iba a pagar todos los gastos", relató la periodista.

Al llegar, las jóvenes se alojaron en un hotel distinto al de los futbolistas, pero coordinaban encuentros en el Hyatt, donde realizaban la pretemporada.

Precisamente ese día, donde habrían ocurrido los hechos según la denunciante, todos tomaron alcohol por insistencia de Carlos Zambrano y luego se dirigieron al cuarto del jugador de Alianza Lima.

"Todos tomaron alcohol y después se fueron al cuarto de Zambrano. Él le habría instado a beber, más de lo que correspondía", añadió la periodista argentina.

Según Ninci, la joven denunciante relató que quedó sola, y fue en ese momento cuando los tres jugadores la habrían sometido sexualmente: "Ella dice que de golpe queda sola, pierde de vista a su amiga, y refiere que los tres jugadores la habrían sometido sexualmente con acceso carnal sin protección".

Tras regresar a Buenos Aires, Sol se sometió a las pericias médicas y señaló que Carlos Zambrano continuó escribiéndole por WhatsApp e Instagram.

Alianza Lima se pronuncia

Tras ello, el club anunció que separó de manera indefinida a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: "El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno".

El club de La Victoria también indicó "su absoluta disposición para colaborar con las autoridades" mientras continúan las investigaciones. "Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad", finaliza el comunicado.

Así, la joven denunciante rompió su silencio y, según reveló la periodista argentina Mercedes Ninci, relató con detalle los hechos que involucran a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.