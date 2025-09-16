"Ya me harté de su odio": Revelan mensajes de Tyler Robinson con su pareja donde confiesa asesinato de Charlie Kirk

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En las horas posteriores al asesinato de Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre durante un acto con estudiantes en una universidad de Utah, la pesquisa tomó un giro decisivo cuando la pareja con la que vivía Tyler Robinson entregó a la policía una serie de mensajes de texto que, según la fiscalía, constituyen una admisión directa de culpabilidad.

En los documentos que ahora forman parte del expediente se transcribe el intercambio entre Robinson y su conviviente; entre los mensajes figura la instrucción: "Deja lo que estés haciendo, mira debajo de mi teclado."

Al asomarse, la pareja encontró una nota con la frase: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a aprovecharla", según la fiscalía.

El fiscal estatal, Jeff Gray, anunció además que solicitará la pena de muerte contra Robinson, de 22 años, y presentó el contenido de los chats como prueba clave de la premeditación y del reconocimiento voluntario del homicidio.

Las autoridades sostienen que la persona que entregó los textos es la misma que convivía con el presunto asesino y que, en documentos judiciales, consta como su pareja sentimental.

Los mensajes del asesino de #CharlieKirk, Tyler Robinson con su pareja 'trans' Lance Twiggs fueron leídos en voz alta; en ellos Tyler justificaba haber asesinado a Charlie Kirk porque: "ya estaba harto de su odio".

Confesión, logística y arrepentimiento parcial

Los mensajes describen la logística posterior al ataque y la preocupación del acusado por las pruebas materiales. Robinson escribió que estaba "atrapado en Orem por un rato más" y que necesitaba recoger su rifle; admitió asimismo:

"Sí, lo siento." En la conversación, el presunto autor analiza posibilidades para recuperar el arma y expresa temor por dejar rastros: "Si logro recuperar mi rifle sin que me vean, no habré dejado ninguna prueba."

También aparecen en los textos comentarios que aluden a la motivación del ataque: cuando su pareja pregunta "¿Por qué?", Robinson responde, según la transcripción, "Ya me harté de su odio. Hay odios que no se pueden negociar."

Los mensajes detallan la improvisación del autor al deshacerse temporalmente del arma —envuelta en una toalla y dejada en un arbusto— y su inquietud por el impacto que tendría la pérdida del fusil en su familia:

"Me preocupa lo que haría mi viejo si no le devolviera el rifle a mi abuelo...".

Estas confesiones, contenidas en el expediente, contrastan con versiones iniciales de la investigación que hablaban de múltiples sospechosos interrogados en la escena y de un "viejo loco" detenido provisionalmente.

Para la fiscalía, la cadena de mensajes no solo apoya la acusación de homicidio premeditado, sino que además complica las estrategias de defensa al demostrar conciencia y planificación por parte del imputado.

Reacciones y consecuencias legales

La filtración de la transcripción ha generado repercusiones inmediatas: además de la solicitud de pena capital, el caso reaviva el debate sobre la violencia política en Estados Unidos y sobre medidas de seguridad en eventos públicos.

Las autoridades locales continúan recopilando pruebas físicas —incluido el rastro del arma mencionada— mientras que la defensa, por su parte, deberá afrontar la existencia de mensajes en los que su cliente admite hechos y describe acciones posteriores al tiroteo.

La identidad de la pareja y su proceso de entrega voluntaria de la evidencia están detallados en la causa; el fiscal explicó que fue esa misma persona la que facilitó los mensajes a los investigadores.

Aunque los mensajes incluyen expresiones de ansiedad y contradicción propias de alguien en fuga, en conjunto conforman, según la acusación, un relato coherente sobre la autoría del crimen.

Con la presentación formal de cargos y la petición de pena máxima, el caso de Charlie Kirk y Tyler Robinson seguirá sumando audiencias clave en las que la transcripción de estos mensajes será un elemento central.