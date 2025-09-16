México: Show lumínico de drones por fiestas patrias acaba en un bochornoso accidente

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Con motivo de la independencia de México y las fiestas patrias con la que se conmemora, en la ciudad de Piedras Negras, se llevó a cabo un show de drones el pasado 15 de setiembre. Lo que prometía ser un show lumínico para los espectadores, acabó en un bochornoso accidente entre estas unidades no tripuladas.

Drones se chocaron en el ascenso

Frente a la explanada de la Presidencia Municipal de esta localidad del estado de Coahuila, un considerable grupo de vehículos aéreos no tripulados prometían ser una de las atracciones de la celebración. Sin embargo, apenas ascendieron, la mala coordinación de quienes estaban a cargo, provocó que chocaran entre sí, haciendo que varios caigan al suelo.

Al comienzo del espectáculo, todos los VANT tenían un color verde, pero cuando se elevaron algunas cambiaron sus luces al rojo y blanco, representando a la bandera mexicana. Fue en este momento en el que impactaron entre ellos, sin conseguir la coreografía que representaría al emblema patrio.

Choque entre drones deja a Piedras Negras sin el espectáculo de drones de las fiestas patrias. pic.twitter.com/OaFQu5h8gc — K911 Noticias (@k911noticias) September 16, 2025

Los espectadores se asombraron de lo visto y se asombraron en el comienzo. Sin embargo, esto cambió por comentarios y burlas por el bochornoso accidente, que arruinó una de las actividades organizadas por las fiestas patrias de México.

No hubo un pronunciamiento oficial del alcalde Jacobo Rodríguez ni por parte del municipio de Piedras Negras, encargado de esta presentación. La hipótesis es una mala coordinación por parte de los operadores en la ejecución de los drones, para el denominado 'Grito de Independencia'.

Burlas contra el alcalde

Tras el incidente, varios de los ciudadanos presentes grabaron el show y lo volvieron viral en las redes sociales. Al mismo tiempo, expresaron sus burlas contra el burgomaestre de la ciudad, que no tuvo más opción que retirarse ante el fracaso del espectáculo que montó. ""¡Nada te sale!", "¡Eso te pasa por comprar barato!", le gritaron a la autoridad municipal.

En redes sociales, comentarios como: "Yo digo que nos merecemos lo mejor, pero ni la tecnología se nos dio esta vez, caray", "Representación visual de México" o

"Los pidieron en Temu", fueron los que acompañaron uno de los videos que captaron este momento.

Así, lo que prometía ser un show lumínico por fiestas patrias en México, terminó en un accidente bochornoso, luego de que varios drones chocaran en el aire entre sí. Este espectáculo organizado por la municipalidad de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, terminó siendo motivo de burla para los asistentes.