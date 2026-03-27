La leyenda del golf, Tiger Woods, es detenido tras provocar accidente en presunto estado de ebriedad

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este viernes 27 de marzo, medios internacionales confirmaron que el golfista estadounidense Tiger Woods sufrió un grave accidente de tránsito en Júpiter Island, Florida. Según imágenes difundidas por medios locales, su camioneta Range Rover terminó volcada sobre el lado izquierdo, en un siniestro que involucró al menos dos vehículos.

Aunque no se reportaron víctimas mortales, la escena fue acordonada por las autoridades y generó conmoción en la comunidad.

Detenido por presunta ebriedad

El sheriff John Budensiek, del condado de Martin, informó que Woods fue arrestado bajo cargos de DUI (Driving Under the Influence), daños a la propiedad y negativa a someterse a una prueba legal.

"El señor Woods se sometió a una prueba de alcoholemia, dio tres ceros, pero cuando llegó el momento de pedirle una prueba de análisis de orina, se negó y por eso ha sido acusado", declaró la autoridad.

🇺🇸 | AHORA: Tiger Woods fue arrestado en Florida bajo sospecha de conducir bajo efectos de sustancias tras volcar su camioneta.



Aunque dio negativo en alcoholemia, el sheriff reportó signos de deterioro físico y el golfista se negó al análisis de orina.pic.twitter.com/X09VaezTEw — Informa Cosmos (@InformaCosmos) March 27, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su preocupación tras conocerse el accidente: "Me siento muy mal... Hubo un accidente y eso es todo lo que sé. Es un amigo muy cercano mío; es una persona increíble, un hombre increíble", señaló. Las palabras del mandatario reflejan la magnitud del impacto que la noticia generó más allá del ámbito deportivo.

Estado de salud y antecedentes

Aunque testigos citados por TMZ señalaron que Woods fue visto caminando tras el accidente, su estado de salud oficial aún no ha sido confirmado. El golfista de 50 años arrastra un historial de lesiones y operaciones, incluyendo siete intervenciones de espalda y una rotura del tendón de Aquiles.

Apenas días antes del accidente, había manifestado su intención de regresar al Masters de Augusta, lo que ahora queda en suspenso. Cabe recordar que Woods ya había sufrido un aparatoso accidente en 2021 en Los Ángeles, cuando su vehículo SUV se estrelló y lo dejó con múltiples lesiones en las piernas, obligándolo a pasar por cirugía.

Medios reportan haber visto a Woods fuera del coche tras accidente.

Las autoridades continúan recopilando pruebas, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad, para esclarecer las causas del accidente. Se espera que en los próximos días se emita un comunicado oficial sobre el estado de salud del deportista y el proceso judicial que enfrentará.

El accidente y posterior detención de Tiger Woods reabre el debate sobre la vida personal del legendario golfista, marcada por triunfos históricos y episodios de crisis. Mientras la investigación avanza, la preocupación se extiende entre sus seguidores y el mundo deportivo, que aguarda por definiciones sobre su futuro inmediato.