Limpiavidrios agrede a conductor que se negó a pagarle y termina detenido tras atacar a policías

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo episodio de violencia en la vía pública ha encendido las alarmas sobre la presencia de limpiavidrios que exigen dinero a los conductores. Lo que comenzó como una interacción aparentemente rutinaria terminó en un hecho grave que involucró agresiones físicas y un enfrentamiento directo con la Policía.

De acuerdo con las primeras informaciones, el incidente, suscitado en Córdova (Argentina), estalló cuando un automovilista se negó a entregar dinero tras la insistencia de un limpiavidrios que había intervenido en su vehículo. La negativa del conductor desató la furia del hombre, quien reaccionó con violencia y lo agredió en plena calle, generando temor entre los ciudadanos que presenciaron la escena.

La situación escaló rápidamente cuando efectivos policiales llegaron al lugar para controlar el disturbio. Lejos de calmarse, el limpiavidrios comenzó a lanzar piedras contra los agentes, poniendo en riesgo tanto a los uniformados como a las personas que circulaban por la zona. El ataque obligó a la intervención inmediata de la fuerza pública, que logró reducirlo tras un forcejeo y proceder a su detención.

El hombre quedó a disposición de la justicia, acusado de agresión al conductor y de ataque contra la Policía. Las autoridades señalaron que este tipo de episodios reflejan un problema recurrente en las calles, donde algunos limpiavidrios no solo exigen dinero de manera insistente, sino que reaccionan con violencia cuando no reciben lo que piden.

Otro episodio similar

La preocupación se intensifica porque no se trata de un hecho aislado. En las últimas horas se conoció otro caso en La Plata, donde una conductora rechazó de plano el servicio de un limpiavidrios y también fue agredida.

El hombre, en esa ocasión, utilizó una varilla metálica para atacar, provocando daños en el vehículo y poniendo en riesgo la integridad de la mujer. Al igual que en el primer caso, la intervención policial permitió detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia.

Limpiavidrios en La Plata usó parilla de metal para dañar vehículo.

Ambos episodios han reavivado el debate sobre la seguridad en las calles y la necesidad de regular la actividad de los limpiavidrios. Mientras algunos ciudadanos reclaman mayor control para evitar que estas situaciones se repitan, otros advierten que la violencia no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia y que se requieren medidas urgentes para proteger a los conductores y peatones.

La agresión contra el automovilista y el posterior ataque a la Policía muestran cómo una exigencia de dinero puede transformarse en un hecho de violencia grave. Sumado al segundo episodio, la problemática evidencia un patrón que preocupa a las autoridades y a la ciudadanía, y que ya avanza con una normativa que podría llevara a prohibir este tipo de actividades.