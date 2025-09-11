RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Fallo histórico

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue sentenciado a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

El Supremo Tribunal de Brasil logró fallo histórico al alcanzar la mayoría de votos para condenar al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por intento de golpe de estado en enero de 2023.

Condenan a expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro
Condenan a expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (Fuente: Reuters)

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 11/09/2025

Este jueves 11 de setiembre, el Supremo Tribunal de Brasil condenó al expresidente, Jair Bolsonaro, por intento de golpe de Estado a 27 años y 3 meses de prisión tras perder las elecciones de 2022. Esta es la primera condena hacia un exgobernante brasileño por el delito de tentativa de golpe que marca un fallo histórico para el país.

Fallo judicial condena a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El fallo judicial se remonta a un fallido intento de golpe de Estado que habría sido propiciado por Jair Bolsonaro tras perder las elecciones presidenciales en Brasil el 2022. Tras la derrota, el 8 de enero de 2023 se llevó en Brasilia el intento de golpe cuando miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron en edificios federales tras la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente electo. 

La magistrada Cármen Lúcia Antunes acompañó los dos votos a favor de la condena que emitieron los jueces Flávio Dino y Alexandre de Moraes el pasado martes. Por su parte, el juez Luiz Fux tuvo un voto disidente, a favor de absolver a Bolsonaro de todos los cargos en la lectura de su decisión el pasado miércoles. Ahora, se espera el voto del juez Cristiano Zanin, quien deberá votar antes que el veredicto sea definitivo.

A Bolsonaro se le imputan los delitos de tentativa de golpe, abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos. La Fiscalía de Brasil denuncia que los intentos por desprestigiar las elecciones de 2022 iniciaron un año antes cuando el entonces presidente Bolsonaro y entorno cuestionaron la seguridad electoral sobre unas urnas electrónicas con miras a los siguientes comicios dejando entrever una posibilidad de fraude.

Con el fin del conteo de las elecciones del 2022, Lula da Silva se posicionó por delante de Bolsonaro con apenas 1,8 puntos de diferencia. Tras la investigación de la Policía Federal de Brasil, se incriminó a una organización criminal, entre los que se incluyen a exasesores y exministros, que estaba dedicada a mantener a Bolsonaro dentro del poder.

El mismo 8 de enero de 2023, se logró la ocupación violenta de las sedes de los tres poderes a manos de los manifestantes de Bolsonaro. Por su lado, este intentó reclutar altos altos comandantes de las Fuerzas Armadas de Brasil para respaldar su intento de golpe, pero estos se negaron.

Situación actual de expresidente Jair Bolsonaro

Bolsonaro cuenta con arresto domiciliario luego de desafiar anteriores restricciones impuestas por el tribunal por lo que se espera la lectura de sentencia final de este falló histórico que marca el precedente de condena por delito de intento de golpe de estado hacia un expresidente. 

Ahora, con la decisión de los tres jueces que votaron a favor de la condena, Bolsonaro estaría cada vez más cerca de ser el primer presidente con sentencia por el delito de intento de golpe de Estado en 2023 tras perder las elecciones contra Lula da Silva.

