Madre entrega a su hijo a la policía tras recibir "por error" video del crimen que cometió

Una madre no dudó en entregar a su propio hijo a la policía, luego de ver el video que él le envió "por error" y en el que se le veía confesando su crimen. Ahora el joven deberá responder ante la justicia de su país.

De acuerdo a los primeros reportes, en la noche del último sábado, Raquel, una mujer que vive en la Ciudad de México, le habría negado el permiso a su hijo de 18 años para ir a un concierto; sin embargo, tras la discusión y pese a lo señalado por su madre, el joven identificado como Ulises Enrique 'N' salió de su casa.

Una hora después, la mujer recibió en su celular una serie de mensajes que cambiarían su vida para siempre. Pues bien, su hijo le había mandado videos y fotos explícitas que mostraban un crimen cometido por él: el asesinato de un hombre. En las imágenes, el joven de 18 años ni se inmutó en ocultar su voz ni su rostro, presumiendo solo el delito a quienes creía que eran sus amigos; sin imaginar que los archivos se habían enviado por equivocación a la mujer que le dio la vida.

Los videos fueron grabados en el deportivo San Agustín Otenco, específicamente en una zona poco transitada del complejo, conocida por los vecinos como un punto solitario del municipio de Milpa Alta. Tras ver la escena, la mujer, completamente desconcertada por las acciones de su hijo, no dudó en acudir a la policía y denunciarlo.

Joven habría confesado su crimen

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre del joven mexicano, Ulises Erique 'N' habría reconocido haber privado de la vida a un hombre con un arma blanca. Tras tener conocimiento del delito del hijo, la Policía de Investigación (PDI) de la capital mexicana desplegó un operativo en el lugar donde habrían ocurrido los hechos.

Más tarde, Ulises fue encontrado y detenido con lo que se presume sería el arma relacionada con el crimen. Seguidamente, fue trasladado ante la Fiscalía de Homicidios, donde deberá responder por el asesinato de 'El Mogli'.

Durante la diligencia judicial, el imputado, quien recientemente alcanzó la mayoría de edad, optó por no emitir declaración alguna. El juez de control estableció un periodo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva contra el joven por homicidio doloso, la cual deberá cumplir en el Reclusorio Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Raquel "N", quien contribuyó a la detención de su hijo, recibió reconocimientos en plataformas digitales por llevar ante la justicia a su hijo y no ocultar el crimen que habría cometido en la Ciudad de México. Ahora el joven de 18 años deberá responder ante la justicia de su país.