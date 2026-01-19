RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policía dispara y mata a sujeto armado que tenía de rehén a una mujer en centro comercial

Un hombre armado tomó de rehén a una mujer en un centro comercial y fue neutralizado por la Policía. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, murió poco después.

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 19/01/2026

Un momento de terror se vivió en el centro comercial Tuen Mun Town Plaza de Hong Kong el último jueves 15 de enero, luego de que un hombre armado tomara de rehén a una mujer. La Policía actuó a tiempo y logró salvarla tras disparar al atacante.

Los hechos ocurrieron poco después de las 19:00 del jueves 15 de enero, frente a la plaza principal del centro comercial Tuen Mun Town Plaza. Según reportes, el hombre de 34 años ingresó a un restaurante dentro del local y, portando un cuchillo, retuvo a una mujer como rehén, generando caos entre los presentes.

En los videos que se movieron por redes se ve al sujeto agitando el cuchillo, mientras la gente salía corriendo asustada. La Policía llegó muy rápido y primero trató de calmarlo a gritos y con gas pimienta, pero este no hizo caso.

Al no lograr reducirlo, dos agentes abrieron fuego cuando el hombre puso en peligro a la rehén con el cuchillo. El sujeto fue herido en el hombro y el pecho, trasladado rápidamente al Hospital Tuen Mun, donde se confirmó su muerte a las 20:40.

"Usar un arma de fuego es una decisión muy difícil para cualquier Policía. En esta ocasión, el uso de un arma de fuego salvó la vida de una mujer inocente, cuya vida estaba siendo amenazada con un cuchillo", declararon las autoridades.

Asimismo, añadieron: "Los agentes dispararon solo porque no tenían otra opción y cumplieron con los protocolos de uso de armas de fuego". La víctima, por fotuna, solo sufrió solo abrasiones menores y recibió atención médica en el hospital antes de ser dada de alta.

Atacante contaba con antecedentes

Durante el perite correspondiente, la Policía encontró en la mochila del hombre sustancias sospechosas y una porra expansible, además de antecedentes penales relacionados con drogas y supuestos vínculos con la tríada. Sin embargo, las cámaras de seguridad indicaron que el individuo actuaba solo en este ataque.

"En cuanto al motivo del sospechoso, dado que le encontramos drogas", indicaron. Asimismo, creen que podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia: "No descartamos que estuviera bajo los efectos de las mismas".

Así terminó el operativo, con el sujeto abatido luego de mantener de rehén a una mujer en el centro comercial Tuen Mun Town Plaza, mientras la Policía logró que la víctima saliera ilesa. La rápida intervención evitó una tragedia mayor.

