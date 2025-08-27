Maduro acusa a Colombia de ser el mayor exportador de droga frente al avance militar de EE.UU.

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente Nicolás Maduro redirigió la atención puesta a Venezuela hacia Colombia, luego que su país fuera acusado por Estados Unidos de traficar droga a través de las aguas del Caribe. Asegura que "Venezuela está libre de producción de cocaína".

Nicolás Maduro señala a Colombia como mayor exportador de cocaína

Durante la entrevista brindada, Nicolás Maduro, no dudó en dirigir la atención hacia otro país frente a las graves acusaciones que el gobierno de Estados Unidos le atribuye como ser un país liderado por una organización criminal y permitir el tráfico de drogas dentro de las costas venezolanas.

De esta manera, señaló a Colombia como la productora de la cocaína que se exporta a nivel mundial e indicó que el país que él lidera está libre de estas actividades ilícitas como la presencia de sembradíos de hojas de coca y libre de la producción de cocaína, indica.

"Venezuela es territorio libre ¿Quién produce la cocaína? Colombia ¿Por dónde sale la cocaína? El 87 % por el pacífico colombiano y por Ecuador - ¿y dónde se queda el dinero? - El 8 % sale por la guajira colombiana y un 5 % tratan de pasar la por Venezuela y nosotros le damos palo y plomo, palo y plomo y cae quien caiga.

Asimismo, Maduro señala que dentro de Colombia, dirigido hoy por Gustavo Petro, cuenta con siete bases militares de Estados Unidos y, sin embargo, se ha "triplicado la producción de cocaína", indicando que la alta producción parte desde ese país y no el suyo.

"Colombia tiene siete bases militares de Estados Unidos con personal, equipos, tecnología, ¿por qué se triplicó la producción de cocaína alrededor de todas las bases militares?", menciona.

Maduro indica que la guerra contra las drogas de Estados Unidos fracasó

Sobre el avance militar estadounidense respecto a combatir el tráfico ilícito de drogas, Maduro indica que "es y será un fracaso" y que primero tienen que "curar" a la sociedad americana al ser los mayores consumidores de este estupefaciente a nivel mundial.