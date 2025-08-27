Javier Milei es atacado a piedrazos durante caravana en Lomas de Zamora en medio del creciente conflicto de coimas

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, vivió este sábado un tenso episodio en el marco de su campaña electoral hacia las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre. Durante una caravana en Lomas de Zamora, el mandatario y su hermana Karina fueron atacados a piedrazos por un grupo de personas, lo que obligó a interrumpir la actividad y generó momentos de confusión entre simpatizantes y autoridades.

Piedras contra el mandatario

La concentración se inició a las 14:00 en Hipólito Yrigoyen 10699, en Temperley, y debía extenderse hasta la calle Portela, según lo informado por el espacio oficialista. Sin embargo, poco después de que el jefe de Estado saludara desde el vehículo, comenzaron los ataques.

Las imágenes transmitidas por medios locales mostraron el momento en que Milei, subido a la caja de una camioneta 4x4 blanca, era protegido con un escudo improvisado mientras caían piedras a su alrededor. Su hermana Karina y figuras cercanas como el diputado José Luis Espert y el candidato a legislador Sebastián Pareja lo acompañaban en la caravana.

"Están atacando al presidente, le están tirando piedras. Se complicó mucho, vuelan piedras. Nos pueden pegar a nosotros también", relató un periodista de C5N mientras el vehículo intentaba avanzar entre la multitud.

En medio del caos, Espert fue evacuado de emergencia y se retiró del lugar en una motocicleta sin casco, reflejando la tensión del momento. La policía intervino rápidamente y redujo a una persona sospechosa. Más tarde, se confirmó la detención de dos involucrados en la agresión, aunque aún no se han revelado sus identidades.

Reacción del Gobierno

Tras el incidente, el vocero presidencial Manuel Adorni emitió un fuerte pronunciamiento en sus redes sociales. El vocero señaló que el Krchnerismo fue el causante de la agresión al mandatario argentino y a su equipo.

"Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", señaló.

Adorni también aseguró que no hubo heridos durante el ataque y lanzó un mensaje político directo: "Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin". Los ataques interrumpieron el recorrido y obligaron a modificar la agenda. Por ahora, se desconoce si las actividades de campaña en el conurbano bonaerense serán retomadas en los próximos días.

Milei responde a la causa de coimas

Previo a la caravana, el presidente Milei fue consultado por periodistas sobre el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a miembros de su entorno. "Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió", declaró el mandatario, negando rotundamente las acusaciones.

El ataque a piedrazos contra Javier Milei en Lomas de Zamora refleja el clima de creciente tensión en Argentina, donde la campaña electoral se desarrolla bajo acusaciones de corrupción y choques políticos cada vez más duros. Aunque el Gobierno buscó minimizar lo ocurrido y responsabilizar al kirchnerismo, el episodio marca un nuevo capítulo de confrontación en medio de un escenario político polarizado y altamente conflictivo.