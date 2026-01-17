Delcy Rodríguez destituye a Alex Saab como ministro: EE. UU. lo acusó de ser testaferro de Nicolás Maduro

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó cambios en las carteras de Comunicación e Información, Transporte y Ecosocialismo del Ejecutivo venezolano. Una serie de cambio entre los que destaca la destitución del acusado como testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, como ministro de Industria.

Cambios de gabinete

El cambio se da en medio del control ejercido por Estados Unidos desde los bombardeos y captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

"Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades", comunicó la mandataria a través de sus redes sociales.

El Ministerio de Industrias y Producción Nacional, liderado por Saaab, se funcionó con el de Comercio Nacional quedando en manos de Luis Antonio Villegas, quien se desempeñaba en dicho ministerio desde febrero del 2024.

La destitución del colombiano es uno de los más recientes cambios de la jefa del régimen chavista desde la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.

¿Qué se sabe de Saab?

Originario de Colombia, se empezó a vincular con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez, y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro. Era el encargado de la importación de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Saab fue excarcelado en 2023 en un acuerdo que incluyó la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses, tras haber sido detenido en Cabo Verde y haber sido extraditado a EE. UU. en donde enfrentó cargos de lavado de activos.

Caracas negó las acusaciones al afirmar que Saab era un "héroe" que traía alimentos al país en medio de las sanciones estadounidenses. Inclusive calificaron lo sucedido como un "secuestro" por el gobierno venezolano, que aseguraba que era un enviado especial del país y que se violó su inmunidad diplomática.

En marzo del 2024, la justicia de Estados Unidos desestimó los cargos en su contra. Durante su detención, su esposa, la italiana Camila Fabri, se volvió en portavoz de la campaña internacional por su liberación. Actualmente, Fabri lidera la Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal de repatriación de migrantes venezolanos.

Es por ello que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decidió destituir a Alex Saab como ministro de Industria de Venezuela.