María Corina Machado tendrá una calle con su nombre en la ciudad estadounidense de Doral

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, corazón de la diáspora venezolana en Estados Unidos, aprobó por unanimidad designar una de sus vías principales como 'María Corina Machado Way'.

Líder opositora venezolana tendrá calle en su honor

En reconocimiento a su trayectoria en la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos, la ciudad de Doral aprobó, el último jueves 15 de enero, la designación de una de sus calles con el nombre de la líder opositora venezolana.

Esta iniciativa fue respaldada de forma unánime por el Consejo Municipal. Su titular Rafael Piñeyro impulsó dicha propuesta presentó ante sus colegas la resolución para renombrar un tramo de la principal vialidad de la ciudad, ubicada en la avenida 92 al noroeste desde la calle 33 hasta la calle 25. La vía estará ubicada cerca del Comando Sur de Estados Unidos.

Por su parte la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, cataologó la decisión como "un gran honor". Además, resaltó que la distinción reconoce el coraje y la perseverancia de Machado Parisca, así como también el compromiso que tiene con la defensa de las libertades fundamentales.

"Es un gran honor que se pueda hacer esta calle con el nombre de María Corina Machado, que representa un coraje increíble, democracia, derechos humanos, perseverancia", declaró la alcaldesa Christi Fraga.

Adicionalmente, los concejales indicaron que María Corina Machado ya fue notificada sobre el reconocimiento y que existe la posibilidad de que esté presente durante el acto de inauguración de la calle, que se realizaría próximamente.

Cabe señalar que, este importante anuncio se establece en un contexto político cargado de simbolismo. Machado sostuvo el mismo jueves una reunión en Washington D.C. con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

🇺🇸🇻🇪 | La ciudad de Doral, Florida, ha decidido honrar a la venezolana María Corina Machado nombrando una avenida en su reconocimiento.

pic.twitter.com/u55ogPx4qH — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 16, 2026

Una de las mayores comunidades venezolanas de EE.UU.

Vale mencionar que, de acuerdo a información de la agencia EFE, la ciudad de Doral y Florida presentan una de las mayores comunidades venezolanas de Estados Unidos, teniendo una cifra aproximada de alrededor de un cuarto millón de personas oriundas de la nación caribeña.

Machado entregó su medalla Nobel de la Paz a Trump

La líder opositora venezolana aseguró que durante su reunión privada con Donald Trump le "presentó" la medalla del Premio Nobel de la Paz que recibió en 2025.

Al respecto, en diálogo con la prensa, María Corina Machado, sostuvo que su gesto fue una especie de homenaje histórico evocando la entrega de una medalla de Lfayette a Simón Bolívar hace dos siglos.

En paralelo a una reunión que sostuvo con Donald Trump, se conoció que la ciudad de Doral nombrará una calle principal de su territorio bajo el nombre de 'María Corina Machado Way'.