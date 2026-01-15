RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Foto del primer encuentro

Se revela la FOTO OFICIAL del encuentro entre Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca

El encuentro entre Donald Trump y María Corina Machado quedó registrada en una fotografía oficial tras su primer encuentro en la Casa Blanca.

Primera foto entre Donald Trump y María Corina Machado
Primera foto entre Donald Trump y María Corina Machado (The New York Post)

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 15/01/2026

Se reveló la primera fotografía de María Corina Machado y Donald Trump donde se observa a ambas figuras sosteniendo la medalla del premio Nobel de la Paz que fue entregado por la opositora venezolana al presidente de Estados Unidos tras su primer encuentro en la Casa Blanca.

Foto oficial de María Corina Machado y Donald Trump

La lideresa de oposición al régimen chavista llegó este jueves 15 de enero a Washington para la reunión oficial en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump.

La reunión de carácter reservado entre ambas personalidades no contó con detalles mayores mas se difundió la primera fotografía oficial como exclusiva del medio The New York Post. La captura del momento fue tomada en la Oficina Oval por Daniel Torok, jefe de fotografía de la Casa Blanca.

En la imagen se observa que ambos se encuentran posando junto a la medalla entregada hacia Trump, la cual fue enmarcada para su entrega hacia el presidente norteamericano.

"Al presidente Donald J. Trump. En agradecimiento por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza, el avance de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad", se lee en la inscripción.

El encuentro se dio tras casi dos semanas de la captura de Nicolás Maduro, y luego que Trump afirmara que la lideresa de oposición no contaba "con el apoyo y respeto del país" para gobernar Venezuela. Acto después, Delcy Rodríguez juramentó como presidenta encargada del país sudamericano.

Donald Trump y María Corina Machado juntos
Donald Trump y María Corina Machado juntos en la Casa Blanca

 

¿Qué dijo Trump tras conocer a Machado?

La reunión realizada durante la mañana del jueves tuvo en expectativa a la comunidad internacional. Fue recién durante la noche que el presidente de Estados Unidos emitió un primer comunicado en Truth Social, red social del cual es frecuentemente activo.

En el escrito Trump agradeció la generosidad de Machado y aseguró que era "una mujer maravillosa". Además, se pronunció sobre el gesto de la política venezolana quien le entregó la medalla que recibió en Oslo durante la ceremonia del premio Nobel.

"María me entró su premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!", publicó en redes.

Trump se pronuncia tras reunión con Machado
Trump se pronuncia tras reunión con Machado

El presidente Donald Trump y María Corina Machado sostuvieron su primer encuentro en la Casa Blanca. La primera fotografía oficial entre ambas figuras quedará plasmada para la historia.

