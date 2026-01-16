María Corina Machado: "Trump me dijo que realmente le importa la vida y el bienestar de Venezuela", tras entregarle Nobel

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras la polémica reunión entre María Corina Machado y Donald Trump este jueves, donde la líder opositora venezolana le entregó su Premio Nobel de la Paz, esta afirmó que muchos venezolanos están "sumamente agradecidos" con el mandatario estadounidense, a quien "realmente le importa" Venezuela.

"Trump me dijo que realmente le importa el pueblo venezolano"

Durante una conferencia de prensa este 16 de enero, Machado destacó que el equipo del jefe de la Casa Blanca "ha arriesgado sus vidas, la de sus seres queridos y todo lo que tienen" durante el operativo militar aéreo en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York.

Según la política, las fuerzas estadounidenses comparten "ese sueño de vivir en un país libre" y la "justicia del amor por nuestros hijos, nuestra patria y libertad".

"Ahora, enfrentamos un proceso muy delicado y complejo, y, como venezolanos, estamos sumamente agradecidos con el presidente Donald Trump, su equipo, su administración y el pueblo estadounidense, porque necesitaba mucha valentía para hacer lo que hizo", expresó.

La opositora reconoció que el histórico operativo que llevó a cabo el ejército de Estados Unidos al mando de Trump para capturar a Maduro, se ejecutó "de parte del pueblo estadounidense", pero que el mandatario también lo hizo porque "a él sí le importa el pueblo venezolano".

Primera foto entre Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca.

"Él me lo dijo ayer. Yo creo que fue el mensaje más importante que puedo compartir con mi país. Puedo decirle al pueblo venezolano que el pueblo y el presidente estadounidense realmente quieren ver el bienestar y el futuro positivo para Venezuela", anunció.

Para justificar su afirmación, María Corina Machado hizo mención a los presos políticos, a "todos los que sufrieron la persecución" y hasta a los "niños que crecen sin sus madres porque estas tuvieron que huir".

"Tenemos una generación que sufre en los niveles más altos de desnutrición desde hace un siglo. Así se encuentran nuestros hijos hoy en día. Y es por esta lucha de salvar sus vidas es que hacemos todo lo que hacemos, y por eso vamos a vencer", agregó.

Prometió que Venezuela será libre y democrática con ayuda de EE.UU.

Asimismo, volvió a asegurarle a su pueblo que "Venezuela será libre" con el respaldo del gobierno de EE.UU. y del presidente Trump. Pese a los "desafíos", señaló que Edmundo González Urrutia y ella están preparados y que harán "lo necesario como gobierno legítimo" para lograr la tan ansiada transición democrática del país.

