Futbolista de la Selección Peruana anuncia que será padre con TIERNA foto en redes sociales

Renato Tapia anunció este lunes 27 de octubre que volverá a convertirse en padre junto a su pareja Lesly Winkels. El futbolista de la Selección Peruana conmovió a sus seguidores con tiernas fotografías en sus redes sociales anunciando la espera de su nuevo bebé en camino.

¡Será padre por tercera vez! El futbolista peruano, a solo un año de haber oficializado su relación con Lesly Wiinkels, una joven hondureña, tras su divorcio con Andrea Cordero, no pudo ocultar la emoción y alegría que le embargaba porque la "cigüeña" llegó nuevamente a su vida.

Pues como se sabe, el volante peruano, que actualmente juega en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, ya tiene dos hijos: uno con su exesposa Andrea y otro extramarital con Daniela Castro, quien tras el escándalo legal de hace unos meses por no reconocerlo en su momento, ahora lleva su apellido.

A ellos, se suma ahora un nuevo bebé, pero al lado de mujer que le robó el corazón, aficionada a la música y a los tatuajes. A sus 30 años, El popular 'Capitán del futuro', Renato Tapia, decidió subir dos tiernas fotos dando a conocer la noticia a todos sus seguidores.

¿Futbolista anuncia si su bebé será niño o niña?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Renato Tapia subió dos imágenes. En una de ellas se puede apreciar una ecografía en blanco y negro, confirmando la pronta llegada de su bebé. Asimismo, en la misma instantánea se ve los zapatitos pequeños, blancos de correa y un pin en forma de corazón, que evidencian que será padre de una pequeña niña junto a Lesly Wiinkels con quien vive en Emiratos Árabes.

En otra foto, se ve al seleccionado abrazando por detrás a su pareja, quien muestra su vientre, revelando su avanzado estado de gestación. Aunque no añadió mayores comentarios, Tapia acompañó la publicación en sus redes con dos emojis conmovedores: un pollito saliendo del cascarón y un moño de regalo.

El emotivo momento no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes le desearon al 'pelotero' los mejores deseos en esta nueva etapa en su vida.

¿Por qué terminaron Renato Tapia y Andrea Cordero?

A raíz del anuncio de que volvería a ser padre, una interrogante surgió: ¿por qué terminó su matrimonio con Andrea Cordero tras casi una década de relación y una hija en común?

Pues bien, como se sabe, la crisis se habría dado luego del escándalo en el que Tapia fue acusado de no reconocer a su hijo con Daniela Castro, hecho que finalmente subsanó en junio de 2023 firmando al menor en la embajada de España. Aunque el futbolista pidió disculpas públicas, en junio de 2024 confirmó su separación de la madre de su primogénita.

Tras superar esa situación, el futbolista de la Selección Peruana, Renato Tapia, volvió a encontrar el amor con Lesly Wiinkels y fruto de esa relación se espera la pronta llegada de su bebé. El 'pelotero' anunció que será padre con dos tiernas fotos en su cuenta de Instagram.