Misión Artemis II a la Luna: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el lanzamiento de la NASA?

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Empezó la cuenta regresiva! La NASA va dejando todo listo para el lanzamiento de la misión Artemis II a la Luna. Conoce dónde y a qué hora ver en vivo este evento de gran importancia. El viaje de los cuatro astronautas durará aproximadamente 10 días.

Artemis II rumbo a la Luna con cuatro astronautas

Expectativa mundial. Un nuevo hito en la exploración espacial inicia el miércoles 1 de abril del 2026 tras más de 50 años. La NASA empezó oficialmente su cuenta regresiva en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, para el lanzamiento de la misión Artemis II, un esperado despegue que representa el primer vuelo tripulado con avances tecnológicos clave en el cohete SLS y la nave Orion.

Según detalló la NASA, la tripulación de Artemis II será conformada por cuatro personas: el comandante de 50 años, Reid Wiseman; el piloto Víctor Glover de 49 años, quien se convertirpa en el primer astronauta afroamericano en ir a la Luna; la especialista de la misión, Christina Koch, quien será la primera mujer en esa órbita, y el astronauta de la CSA Jeremy Hansen .

El viaje durará 10 días alrededor de la Luna. Al despegar a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) de la NASA, la agencia pondrá a prueba por primera vez los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orion con seres humanos a bordo, ayudando a sentar las bases para futuras misiones tripuladas del programa Artemis.

Tripulación de la misión Artemis II.

Detalles del lanzamiento histórico de la NASA

Asimismo, la NASA reveló que el objetivo de la misión Artemis II es rodear la Luna , sin aterrizar, lo que permitirá validar en condiciones reales los sistemas de soporte vital, comunicaciones y navegación de la nave Orion.

La cuenta regresiva para Artemis II comenzó a las 3:44 p.m. (hora peruana) de ayer lunes 30 de marzo, con miras a un lanzamiento programado para las 5:24 p.m. (hora peruana) del miércoles 1 de abril que podrás ver a través de este LINK. Desde el Centro de Control de Lanzamiento Rocco Petrone, los equipos técnicos ya se encuentran en sus estaciones supervisando cada etapa del proceso para que la tripulación no tenga contratiempos en su viaje.

La NASA estima un 80% de probabilidad de condiciones favorables para el lanzamiento. Entre los factores que se evalúan destacan la cobertura de nubes y la presencia de vientos fuertes en superficie, elementos que pueden comprometer la seguridad del despegue, por lo cual se hace un constante monitoreo.

NASA: Hitos principales de la misión.

Cronología del ascenso y la misión.

NASA: ¿A qué hora y dónde ver el viaje a la Luna?

La cobertura de todos los preparativos del lanzamiento de Artemis II a la Luna iniciará con imágenes en vivo y comentarios de audio el 1 de abril desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Para seguir la transmisión minuto a minuto en español puedes acceder a la web de la NASA o teniendo en cuenta los siguientes datos:

Lugar: Centro Espacial Kennedy, Florida (LC-39B).

Transmisión: Se podrá seguir en directo por NASA+ y el canal oficial de YouTube de la NASA.

y el de la NASA. Duración: La misión tripulada durará aproximadamente 10 días.

Es así como, en más de 50 años la humanidad regresa a la Luna, viajando más lejos de lo que jamás alguien haya logrado. La NASA inició con el conteo regresivo para la misión Artemis II, que nos brindará impresionantes vistas del cuerpo celeste y una nueva comprensión del entorno lunar.