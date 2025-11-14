Nicolas Maduro arremete contra operativos militares de EE.UU: "Es contra toda la América"

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que los operativos militares que realiza Estados Unidos son en contra de "toda la América" durante un encuentro con juristas en la ciudad de Caracas.

Amenazas contra "toda la América"

Tras el anuncio de un nuevo operativo militar de Estados Unidos hacia el hemisferio sur, el presidente venezolano no dudo en criticar los últimos movimientos militares dirigido por la secretaria de guerra del país norteamericano.

En ese sentido, indicó que se estaría vulnerando el "derecho público internacional" debido a las "corrientes extremistas de derecha nazi-fascista cuando toman el poder", señaló.

"No es contra Maduro, no, ni siquiera es contra Venezuela, es contra toda la América y si es contra toda la América, es contra toda la humanidad esta ofensiva de violación de los derechos humanos y del derecho internacional mundial, indicó.

Debido a las agresiones por parte del "imperialismo", Chávez indicó que Latinoamérica debe "cultivar la conciencia y la rebeldía permanente". Por tal razón, indicó que no se puede permitir que se impongan los intereses norteamericanos.

Maduro pidió que "detengan la guerra"

Durante la conferencia también hizo un llamado a que se impida el surgimiento de una corriente militarista que mataría a gente inocente en America Latina.

Por ello, hizo un llamado a la nación estadounidense para que pueda detener las acciones militares del gobierno. Maduro señaló que la ciudadanía de ese país no quiere una guerra.