Nicolás Maduro pide "perdón y reconciliación" en Venezuela tras audiencia en Nueva York

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras su última comparecencia judicial en Nueva York, donde el juez Alvin Hellerstein negó la solicitud de desestimar el proceso por narcotráfico y conspiración, el expresidente venezolano Nicolás Maduro difundió un mensaje dirigido al pueblo de Venezuela. En él apeló a la espiritualidad, la unidad y la reconciliación, buscando proyectar serenidad en medio de un proceso judicial que mantiene en vilo a la región.

En su carta, difundida a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Maduro agradeció las muestras de apoyo recibidas, según afirma, hacia él y su esposa Cilia Flores desde Venezuela y el extranjero.

"Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente".

Pide reconciliación

El tono del mensaje se tornó de pronto más espiritual, donde apeló directamente a la unidad nacional, haciendo un llamado al "perdón y reencuentro" entre toda la comunidad venezolana, e incluso asegurando que busca un "camino de diálogo" con el país.

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien".

Maduro cerró su mensaje con una cita bíblica: "Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá". Con ello buscó reforzar la idea de que la fe y la perseverancia son claves para superar las dificultades.

"Gracias, de corazón, por sus mensajes, por sus cartas, por sus oraciones y por su amor inmenso. Nuestra gratitud, nuestra oración y nuestro abrazo espiritual están con ustedes, hoy, mañana y siempre", añadió.

El mensaje llega apenas días después de su audiencia en Nueva York, donde el juez ratificó que el proceso seguirá adelante. Maduro permanece detenido en el Centro Metropolitano de Brooklyn junto a su esposa, Cilia Flores, también acusada. Mientras tanto, en Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha impulsado medidas de apertura económica, lo que marca un contraste con el discurso.

El llamado de Nicolás Maduro al "perdón y la reconciliación" busca mantener su influencia simbólica en Venezuela pese a su situación judicial en EE.UU. Con un mensaje cargado de referencias religiosas y apelaciones a la unidad, intenta proyectar fortaleza espiritual y política, en un contexto donde su futuro permanece incierto y el país atraviesa un proceso de redefinición bajo nuevas autoridades.