Oasis, Phil Collins y hasta Celia Cruz: Estos son los artistas que ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Finalmente se dieron a conocer a los nuevos artistas que ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2026. Se trata de un total de 18 figuras musicales entre los que resaltan Oasis, Phil Collins e inclusive la salsera cubana Celia Cruz.

Estos son los artistas que ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll

El Salón de la Fama del Rock and Roll dio a conocer la lista definitiva de los artistas que formarán parte de su clase este 2026, caracterizada por ser una de las más comentadas de los últimos años debido a que estuvo presente la mezcla de géneros, generaciones e influencias que marcaron la industria musical a nivel mundial.

Cabe indicar que, este anuncio se dio luego de semanas de expectativa desde que se dieron a conocer la lista de aspirantes que generó comentarios entre fans y especialistas por incluir a figuras históricas, músicos no ligados al género rock así como algunos que fueron ignorados durante años por la institución.

En total, el Salón de la Fama admitió a un total de 18 artistas en el presente año. Ocho en la categoría de 'intérprete', cinco en el rango de 'influencia temprana', cuatro en la clasificación de 'excelencia musical' y un ganador del premio Ahmet Ertegun.

En el primer renglón los nuevos integrantes son: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan. Mientras que figuras clave en la música como es el caso de Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons serán homenajeados con el Premio a la Influencia Temprana, en reconocimiento a su impacto en distintos géneros.

De otro lado, Linda, Arif Mardin, Jimmy Miller y Rick Rubin recibirán el Premio a la Excelencia Musical, con el que se destaca su trabajo detrás de escena y su contribución al desarrollo de la industria musical. Mientras que Shakira quedó fuera de la nómina y Ed Sullivan será premiado con Ahmet Ergun.

Celia Cruz se hizo presente

Llamó mucho la atención la presencia de la salsera Celia Cruz, pero para el Salón de la Fama ella es una pionera del pop latino del siglo XX y aportó al estilo de guaracha afrocuban, así como en la creación y popularización de la salsa, todo ello le valió para que sea homenajeada en una ceremonia el 14 de noviembre junto al resto de artistas.

De forma oficial el Salón de la Fama del Rock and Roll dio a conocer a los artistas que formarán parte de su calses este 2026. Tras figurar entre los candidatos una mezcla de géneros, generaciones e influencias fueron un total de 18 los artistas entre los que destacan Oasis, Phil Collins e inclusive la salsera cubana Celia Cruz.