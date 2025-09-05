País sudamericano exigirá visa de transeúnte a más de 40 países. ¿Para qué naciones será obligatorio?

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

A partir de este 1 de setiembre, este país de Sudamérica implementó la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte para más de 40 países. Venezuela se encuentra como el único país sudamericano al que se le exigirá esta medida.

Ecuador anuncia visa obligatoria para más de 40 países

El pasado 30 de agosto, El gobierno de Ecuador anunció la implementación de una nueva medida para el control migratorio de su país. De esta manera, desde el 1 de setiembre solicita una visa de visitante temporal de transeúnte a personas de una lista de países, según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH) a través de su cuenta oficial de X.

Boletín | Ecuador exigirá visa de transeúnte a partir del 1 de septiembre de 2025. pic.twitter.com/ASzyvKrXAJ — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) August 30, 2025

De esta manera, el gobierno de Ecuador ha pedido iniciar la solicitud de esta visa a más de 40 países, en su mayoría del continente africano entre los que se encuentran: Angola, Camerún, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Libia, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, Somalia, Haití, República del Congo, Mali, Costa de Marfil, Chad, Guinea Bissau, Mauritania, Sierra Leona, Sudán y Sudán del Sur.

También se encuentran estos países del continente asiático: Afganistán, Bangladesh, Filipinas, India, Irak, Irán, Pakistán, Nepal, República Popular Democrática de Corea, Siria, Sri Lanka, Vietnam, Yemen, Myanmar, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y República Popular China. Entre los pocos países de América se encuentra solo Cuba en América del Norte y Venezuela por Sudamérica. El único país de Europa es Albania.

Esta medida sigue la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El trámite costaría en total USD 80 que incluye el costo de USD 50 por el formulario de solicitud y USD30 para la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte.

¿Qué es una Visa de Visitante Temporal de Transeúnte?

La Visa de Visitante Temporal de Transeúnte es un permiso temporal que permite transitar por el país extranjero por un corto periodo de tiempo y debe ser presentada obligatoriamente al momento de ingresar al país.

En el caso ecuatoriano, el solicitante deberá presentar su solicitud encontrándose fuera el territorio ecuatoriano, con al menos veinte (20) días de anticipación a la fecha prevista de tránsito por el Ecuador. Este tipo de visa de visitante se otorgará a las nacionalidades que la autoridad determinó anteriormente y con vigencia de hasta 30 días.

El país ecuatoriano solicita desde el 1 de setiembre una Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a más de 40 países del mundo para poder ingresar temporalmente a su país.