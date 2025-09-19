Papa León XIV manifestó su postura con respecto al colectivo LGBT y el matrimonio

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV se animó a hablar por primera vez acerca del colectivo LGBT y el matrimonio. Sobre estos asuntos el sumo pontífice mostró una postura clara, defendiendo la unión entre hombres y mujeres, descartando así, una reforma dentro de la iglesia católica.

Declaraciones para un libro

La máxima autoridad del catolicismo en la tierra, fue entrevistado para el libro 'León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI', de la periodista Elise Ann Ellen, corresponsal del medio digital Crux en el Vaticano. El ejemplar salió a la venta en Perú el último jueves 18 de setiembre.

Es la primera vez que el papa León XIV ofrece una desde que fue elegido en mayo pasado. Durante la charla que mantuvo con la comunicadora, manifestó su clara posición frente al "matrimonio igualitario" y descartó la posibilidad de que hayan cambios radicales en la rama más antigua del cristianismo.

"Me parece muy improbable, ciertamente en un futuro cercano, que la doctrina de la Iglesia católica cambie en términos de lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio", manifestó el sumo pontífice estadounidense con nacionalidad peruana.

Agregó que todos son bienvenidos a ser parte del catolicismo, sin importar su identidad. No obstante, afirmó que su preocupación principal es la familia tradicional. Desde su perspectiva, esta ha sufrido en las últimas décadas, por lo que tiene que ser fortalecido.

Sigue la doctrina del papa Francisco

Otro tema del que fue consultado Robert Prevost, su nombre secular, fue sobre el rol de la mujer en la sociedad. Al respecto, dejó una firme posición que se asemeja con la de su antecesor, el papa Francisco, quien buscó que tengan una mayor preponderancia en la fe católica.

"Espero seguir sus pasos, incluyendo la designación de algunas en roles de liderazgo, en diferentes niveles", sostuvo.

Peregrinaje LGBTQ en el Vaticano

Durante la primera semana de setiembre, la ciudad del Vaticano recibió a más de un millar de católicos de la comunidad para un Jubileo. Unas 1400 personas de más de 20 países participaron de la invitación de la asociación italiana La Tenda di Gionata (La tienda de Jonatán), que se organiza cada 25 años.

Por ende, el papa León XIV habló por primera vez desde que asumió el cargo en mayo último, sobre el colectivo LGTB+ y el matrimonio. El sumo pontífice descartó que ocurran reformas dentro de la iglesia católica que permitan la unión de personas del mismo sexo.