Policía en retiro mata a delincuente durante intento de robo en depósito de avícola: "Ya está loco, ya fue"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tranquilidad de un depósito de avícola en Buenos Aires, Argentina, se rompió cuando tres delincuentes armados irrumpieron para robar. Allí, un policía en retiro actuó de inmediato, matando a uno de los atacantes, mientras que otro quedó detenido y el tercero logró huir.

Expolicía en retiro mata a delincuente

El incidente se produjo mientras el personal del depósito descargaba mercadería. De repente, tres delincuentes armados irrumpieron en el lugar. "¡La con... de tu hermana, dame la plata!", gritó uno de ellos, pero el policía en retiro reaccionó de inmediato.

Según los videos de las cámaras de seguridad que mostró TN, el ex integrante de las fuerzas de seguridad se enfrentó a uno de los ladrones, que vestía una camiseta de Colón de Santa Fe y un short deportivo, y le disparó con su arma particular durante el forcejeo.

El disparo impactó en el abdomen del delincuente, que quedó herido dentro del depósito. Además, expresaba con dolor: "Ya está loco, ya fue. Me rompiste la panza, hermano. Ya está", antes de ser trasladado al Hospital Grierson, en Villa Soldati, donde se confirmó que murió a causa de la gravedad de la herida.

Los otros dos asaltantes salieron corriendo en un auto gris. Horas después, uno de ellos, de 23 años, llegó al mismo hospital también herido y ya fue detenido por la Policía, mientras que el tercero, que hacía de "campana" en el auto, sigue prófugo.

El caso fue registrado como "tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio en ocasión de robo". Las autoridades revisan si la banda pudo haber tenido ayuda de alguien más y están analizando las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la huida del tercer sospechoso.

Expolicía queda libre tras matar a ladrón

En cuanto al ex policía, fue intervenido por las autoridades, pero luego quedó en libertad después de que la Justicia considerara que había actuado en legítima defensa.

Vecinos y trabajadores de la zona contaron que los hechos de inseguridad han aumentado en los últimos meses y pidieron más presencia policial, sobre todo en los horarios de mayor movimiento de mercadería.

Así de rápido se resolvió el robo en el depósito de avícola: el policía en retiro se enfrentó a los tres delincuentes, mató a uno, otro fue atrapado y el tercero sigue prófugo. Por fortuna, quedó libre porque la Justicia consideró que actuó en legítima defensa.