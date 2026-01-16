Presidente de Cuba advierte a Donald Trump ante posible ataque en la isla: "No hay rendición posible"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que tendrá que llegar a borrarlos del mapa para acabar con el régimen castrista. Sus palabras las ofreció en la ceremonia por los 32 soldados cubanos caídos en la incursión que acabó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Hasta el último hombre

Durante el acto conmemorativo realizado este viernes 16 de enero en la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la embajada estadounidense en La Habana, el mandatario lanzó un mensaje alentador para su pueblo. Enfrentarán con todo lo que tienen a la nación norteamericana, aún si eso implica su aniquilación.

"Cuba no amenaza, es tierra de paz. Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a la que nos legaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos desde las guerra de independencia en el siglo XIX. No hay rendición ni claudicación posible", manifestó el líder castrista.

El dictador cubano Miguel Díaz Canel amenaza a Estados Unidos: "Si nos atacan, responderemos con la fiereza heredada de generación en generación. No habrá rendición. No habrá concesiones.".



Le salió Compañia a Maduro 🤣

pic.twitter.com/6wqbr4PJ6i — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) January 16, 2026

Díaz-Canel indicó que su nación no tiene porqué hacer ninguna concesión política y que estará dispuesto a recurrir a la diplomacia con la administración de Donald Trump. Advirtió que de ser atacados, todos los cubanos se unirán y pelearán hasta el último hombre en defensa de su soberanía.

"Siempre estaremos dispuestos al diálogo y al mejoramiento de las relaciones entre los dos países, pero en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo. Así ha sido durante seis décadas. Al imperio le decimos, somos millones, si nos agreden, marchemos unidos y juremos patria o muerte, ¡Venceremos!" sentenció.

Último adiós a los caídos

Miles de cubanos llegaron hasta la icónica plaza habanera para rendirle honores a los combatientes que perecieron en defensa de Nicolás Maduro y su esposa el pasado 3 de enero. Sobre este suceso, el mandatario de este país expresó unas palabras en el que resaltó la valentía con la que cayeron.

"Solo sobre mi cadáver podrán llevarse o asesinar al presidente, había declarado en más de una vez el primer coronel Humberto Alfonso Rojas, jefe del pequeño grupo de cubanos que esa madrugada protegieron a la pareja presidencia al precio de sus propias vidas," expresó.

Cuba no cede a las intimidaciones de Estados Unidos y su presidente, Miguel Díaz-Canel, lo manifestó, durante la ceremonia en homenaje a los soldados caídos en la defensa de Nicolás Maduro. Aseguró que de ser atacados, los millones de cubanos pelearán con fiereza para defender su soberanía.