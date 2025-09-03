Putin hace invitación a Zelenski para resolver el conflicto ruso-ucraniano: "Si está listo, que venga a Moscú"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En su estadía en China, Vladimir Putin, realizó una peculiar invitación a Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Para resolver el conflicto entre ambos países, el presidente de Rusia le propuso realizar un viaje a Moscú para sentarse a discutir los términos que le pondrán fin a las hostilidades tras tres años de derramamiento de sangre.

Aceptó propuesta de Trump

Frente a medio de comunicación, el inquilino del Kremlin manifestó que en su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le sugirió que convoque al jefe de Estado ucraniano. Sin dudarlo, aceptó y aseguró que lo recibirá cuando él considere que es el momento adecuado.

"Nunca me opuse. Si esta reunión se prepara bien y podemos conducirla hacia resultados positivos, por su puesto. Donald (Trump) me preguntó si es posible realizar un encuentro y yo le dije que sí es posible. Al final, si Zelenski está listo, que venga a Moscú y esta reunión se celebrará", sostuvo.

No obstante, Putin recalcó una vez más que la legitimidad de Zelenski es el principal problema para que ambas naciones eslavas puedan pactar. El jefe de Estado ruso considera que su mandato concluyó y que él decidió permanecer en el poder a pesar de no realizarse elecciones en medio del conflicto.

Reunión sin fecha

El primer esbozo de un encuentro entre ambos líderes se dio tras la cumbre entre el líder del Kremlin y Trump en Alaska en la quincena de agosto. Tras las negociaciones, en conferencia de prensa dejaron abierta la posibilidad de que los tres se citaran para debatir el final de la guerra.

Sin embargo, semanas después el republicano señaló que preferiría que ellos dos resuelvan el asunto por su cuenta, dejando en vilo su participación. Al calificarlo como "mezclar el agua con el aceite", el mandatario dijo de forma figurativa que las posturas de los dos complica la probabilidad de una reunión.

La situación se agravó con el ataque a Kiev que realizó el ejército ruso la semana pasada, dejando a múltiples víctimas civiles mortales. Ante esto, el canciller alemán Friedrich Merz, indicó de forma tajante durante una visita a Francia, que el encuentro no se dará.

