Vladimir Putin anuncia una nueva tecnología rusa: Lanzará un sistema "pacífico" de energía nuclear

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante su participación en foro internacional de la Semana Atómica Mundial, que se realiza en Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una innovación de su gestión. La Federación rusa pondrá en marcha un sistema de energía nuclear con ciclo combustible cerrado, que será el primer que la humanidad haya visto.

Escasez de uranio para el 2060

El jefe de Gobierno dijo este jueves 25 de setiembre frente a otros líderes mundiales, indicó que dentro de cinco años pondrá a funcionar la primera planta de este tipo en la provincia de Tomsk. La tecnología rusa servirá para evitar que el uranio escasee en las próximas décadas, de acuerdo a la previsión del líder del Kremlin.

"Según estimaciones de la OCDE, todos los recursos de uranio se agotarán para 2090, suponiendo unos niveles de producción optimistas. Esto equivale a aproximadamente 8 millones de toneladas. Sin embargo, esto podría ocurrir en 2060. Dado que 1/4 de la reserva se encuentra yacimientos en los que el uranio es un subproducto", sostuvo.

Putin agregó que otra de las implementaciones que realizará serán unas pequeñas centrales nucleares tanto terrestres, como flotantes. Además, especificó que el "diseño ruso" con el que cuentan, ofrecen resistencia a influencias externas, siendo las más solicitadas en el planeta.

"La cuestión más importante es asegurar los recursos para las centrales nucleares durante las próximas décadas. Para utilizar la energía nuclear con fines pacíficos a largo plazo, se necesitan tecnologías fundamentalmente nuevas y más eficientes. Y Rusia ya está trabajando en el desarrollo de dichas soluciones", aseveró.

La importancia del equilibrio

El mandatario considera necesario que exista un equilibrio entre el desarrollo y la energía nuclear que fortalezca el régimen de 'no proliferación' nuclear' y que sea con fines pacíficos. También pretende que se solidifique los requisitos de seguridad en cada etapa nuclear, en la que incluye la extracción del uranio y las operaciones en los reactores.

"Está previsto realizar pruebas de todo el espectro de materiales avanzados para un sistema de circuito cerrado en el Centro Internacional de Investigación. Este se está estableciendo en la provincia de Uliánovsk, Rusia, e invitamos a científicos de diversos países a colaborar en el desarrollo de tecnologías que marcarán el comienzo de una nueva era en la energía nuclear", refirió.

Así, Vladimir Putin anunció que en los próximos años pondrá a funcionar un sistema de energía nuclear con ciclo combustible cerrado. Esta planta trataría de forma responsable y con fines pacíficos el uranio, que según estimaciones, se agotará para 2090.