Ucrania atacó con drones una zona turística de Crimea: Rusia denuncia la muerte de tres civiles

La guerra entre Rusia y Ucrania continúa afectando a los civiles. Este domingo 21 de setiembre el Ministerio de Defensa ruso dio a conocer que las fuerzas de Kiev lanzaron un ataque sobre una zona turística de Crimea con drones, que tuvo como resultado la muerte de tres personas y dejando a 16 heridas.

Ataque fue con modernos drones

De acuerdo a la información que ofreció esta cartera, la ofensiva tuvo lugar en un sanatorio de la península y se realizó con UAV armados con ojivas de alto poder explosivo. Además, calificó este hecho como un "acto terrorista deliberado contra objetivos civiles".

"El 21 de septiembre, el régimen de Kiev llevó a cabo un ataque terrorista deliberado contra objetivos civiles en la República de Crimea. Aproximadamente a las 19:30 hora de Moscú, donde no hay instalaciones militares, las fuerzas ucranianas realizaron un ataque terrorista utilizando drones equipados con ojivas de alto poder explosivo", manifiesta un comunicado en Telegram.

Comunicado en Telegram del Ministerio de Defensa de Rusia.

El informe ofreció datos preliminares, señalando que dos ciudadanos perdieron la vida y 15 acabaron con heridas de diversas gravedad. Horas más tarde, el medio RT aseguró que una persona más se sumó a la lista de fenecidos y uno al de agraviados.

Portavoz rusa hace reclamo a la OTAN por este atentado

Tras el bombardeo, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova, recomendó a la OTAN y a la Unión Europea ver este caso para darse cuenta quien es el agresor en el conflicto, acusando que son quienes lo han impulsado con su constante apoyo a Ucrania.

"Este es otro acto terrorista del régimen de Kiev. La OTAN y la UE, que buscan el origen de la agresión en el continente europeo, deben mirarse al espejo y verlo. Son ellos quienes impulsan la desestabilización y la propagación del terrorismo en Europa, patrocinando al régimen de Kiev y suministrándole armas", sostuvo.

No es la primera vez que el país liderado por Volodimir Zelenski ataca zonas civiles rusas. En varias etapas del conflicto, ha asediado zonas fronterizas como Belgorod, Bryansk y Kursk. La comunidad internacional ha denunciado estos hechos, al igual que los perpetrados por el Kremlin.

Así, Ucrania ha bombardeado una zona turística en la península de Crimea, territorio en disputa que ex administrado por Rusia. El ataque con drones armados con ojivas de alto poder, causó la muerte de tres personas, mientras 16 acabaron heridas.