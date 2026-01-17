Tensión en Groenlandia: Donald Trump anuncia nuevos aranceles a ochos países europeos desde el 1 de febrero

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 17 de enero, la imposición de nuevos aranceles a ocho países como parte de su "estrategia" para establecer una presión internacional, a fin de llegar a un acuerdo que le permita la compra de Groenlandia.

A través de su cuenta de Truth Social, el titular de la Casa Blanca mencionó que la medida alcanza en una primera parte, a partir del 1 de febrero, a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Acusa que "la paz mundial está en juego"

El mandatario acusó a Dinamarca, la Unión Europea y otros países de no cobrarles aranceles u otro tipo de remuneración "durante muchos años". A manera de descargo, sostuvo que es momento de que el mencionado país lo "retribuya"; además, de que "¡la paz mundial está en juego!".

En ese contexto planteado, Washington afirmó que tanto China y Rusia buscan a posesionarse de Groenlandia y que Dinamarca no podría hacer algo al respecto. Ante este panorama, Trump acusa que dichas ocupaciones en territorio ártico podría poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, para lo cual busca adherir Groenlandia a su país, o tal como denominó: "territorio sagrado".

Bajo esta consideración, los aranceles entrarán en vigencia en dos etapas, la primera será desde el 1 de febrero, con un 10 % a todas las mercancías que envíen los ocho países a Estados Unidos, y la segunda, un 25 %, desde el 1 de junio del 2026, hasta que "logre la compra de Groenlandia".

Trump añadió, que Estados Unidos ha intentado adquirir Groenlandia durante más de 150 años y sostuvo que los sistemas de armas modernos y los proyectos de defensa antimisiles, incluida la "Cúpula Dorada", hacen que el control del territorio sea especialmente importante.

Rechazan intento de adhesión de Groenlandia a EE. UU.

Apenas unas horas antes de que Donald Trump anunciara los nuevos aranceles, miles de personas en Groenlandia y Dinamarca salieron a las calles para protestar contra su plan de anexión. Según encuestas locales, el 85 % de los habitantes de la isla rechazan la posibilidad de terminar bajo el control de Washington.

La líder de los Demócratas daneses, Inger Stoejberg, declaró a la emisora nacional DR, que Dinamarca no debe ceder ante los "métodos intimidatorios" provenientes desde Estados Unidos. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó que está "coordinando una respuesta conjunta".

Quien fue más enfático en la defensa de los intereses europeos fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al afirmar que su país mantiene su compromiso con la "soberanía y la independencia de las naciones"; asimismo, expresó su apoyo a Groenlandia y Dinamarca.

"Ninguna intimidación, ni amenaza nos influirá —ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentemos a tales situaciones—. Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de manera unida y coordinada si se confirman. Nos aseguraremos de que la soberanía europea se mantenga", expresó.

France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter.



It is on this basis that we support, and will continue to support Ukraine... — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026

Las acciones de Trump ya están empezando a generar rechazo en la comunidad europea, en paralelo a las acusaciones de Irán, país que responsabiliza a Washington de las últimas protestas en contra del gobierno.