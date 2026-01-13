Trump se burla del ejército de Dinamarca para proteger Groenlandia: "Son dos trineos de perros"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras confirmar que EE.UU. intervendrá "por las buenas o por las malas" para tomar el control territorial de Groenlandia, ubicada estratégicamente en el océano Ártico, Trump se burló de las Fuerzas Armadas de Dinamarca, que defienden a la isla.

Trump minimiza ofensiva de Groenlandia y Dinamarca

El control estadounidense en el territorio danés es casi un hecho. El pasado viernes, el presidente había confirmado que el ejército de Estados Unidos avanzaría el plan pese a los llamados de las autoridades danesas a respetar su integridad territorial.

Ahora, se difundió un video de Trump a bordo del avión Air Force One la semana pasada, donde habló con la prensa tras la captura de Nicolás Maduro. En él, se refirió a la postura de Groenlandia y afirmó que deberían ceder.

"Groenlandia debería hacer el trato porque ellos no quieren ver a Rusia o a China tomar el control de su territorio. Ellos no van allá, está muy lejano a Groenlandia", sostuvo.

En ese sentido, argumentó que el escenario más favorable tanto para Estados Unidos como para Groenlandia es la ocupación del territorio, pues consideró que la ofensiva de Groenlandia ante una eventual intervención militar es "débil".

"Básicamente, las defensas de Groenlandia consisten en dos trineos de perros, ¿sabías eso?", afirmó ante los medios.

Trump on Denmark's military capabilities in Greenland:



"Their defense is 2 dog sleds. Do you know that? You know what their defense is? 2 dog sleds" pic.twitter.com/Ib8yBK9qYD — Visegrád 24 (@visegrad24) January 12, 2026

"No permitiremos que lo ocupen Rusia o China"

Pese a los llamados de las autoridades de Dinamarca y Groenlandia a respetar su integridad territorial, el mandatario confirmó que EE.UU. desplegará una intervención en la isla ubicada en el Océano Ártico, "les guste o no".

"Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas. Pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", reveló durante una rueda de prensa.

La firmeza de Trump no solo responde a la riqueza en minerales de Groenlandia y a la seguridad nacional que conllevaría para Estados Unidos, sino también a evitar que sea tomada antes por potencias como Rusia o China.

"Vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no. Porque, si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia, y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos", sostuvo con seriedad.

Desde que el inicio del segundo mandato del gobernante estadounidense, este había afirmado en múltiples oportunidades que Estados Unidos "necesita" este territorio, al ser ampliamente rico en recursos.

Tras confirmar que EE.UU. intervendrá "por las buenas o por las malas" en Groenlandia, Trump minimizó la fuerza militar de Dinamarca para protegerlos.