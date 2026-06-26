Alerta en Venezuela: Un nuevo temblor de magnitud 5.4 vuelve a remecer el país

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de los dos terremotos suscitados en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, la población se mantiene alerta ante un nuevo evento sísmico que genere grandes pérdidas. Ante ello, este viernes 26 de junio se ha reportado una réplica de gran intensidad. La réplica es normal luego de los terremotos tan fuertes, pero el riesgo del que advierten las autoridades es que estos movimientos podrían hacer colapsar más estructuras.

Nuevo sismo de magnitud 5.4 sacude Venezuela

Un nuevo sismo de magnitud preliminar 5.4 se registró frente a la costa del estado Aragua, en Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). En ese sentido, el movimiento telúrico ocurre mientras el país continúa enfrentando las consecuencias de los devastadores terremotos de los últimos días y las intensas labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas en todo el territorio extranjero.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre nuevos daños o víctimas relacionados con este sismo. Por lo cual, se espera mayor información en las próximas horas que confirmen información verificada relacionada con este movimiento telúrico.

🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — Un nuevo sismo de magnitud preliminar 5.4 sacude la costa del estado Aragua, Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). pic.twitter.com/HploqoCg7l — UHN Plus (@UHN_Plus) June 26, 2026

Perú se pronuncia para enviar ayuda a Venezuela tras los daños por los terremotos

Luego de los terremotos reportados en Venezuela, la cifra de muertos se eleva a 920 y habrían más de 3000 heridos. Por esta razón, diversos países del mundo se están comprometiendo para llevar ayuda humanitaria y atender la cantidad de casos que presenta el país extranjero. En el caso de Perú, este viernes 26 de junio, un grupo de Bomberos voluntarios han viajado para realizar labores en favor de la gran cantidad de damnificados.

Asimismo, el presidente de la República, José María Balcázar, anunció por medio de un comunicado que enviará en un avión de la Fuerza Aérea una serie de artículos que les pueden ser de ayuda a los afectados como: carpas, víveres, agua y otros bienes esenciales para atender a las familias que lo han pérdido todo ante estos dos terremotos que ocurrieron el pasado 24 de junio.

Finalmente con este nuevo sismo, la población venezolana se mantiene alerta ante nuevos eventos que puedan afectar significativamente las viviendas y el bienestar de la población que recién está tratando de recuperarse de este desastre natural que ha causado grandes pérdidas en todo el territorio y a medida que pasan los días, disminuyen las probabilidades de encontrar a personas con vida por la caída de diversas edificaciones.