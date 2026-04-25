Tragedia en Chile: menor muere tras ingerir una hamburguesa y desata conmoción

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En la región de Biobío, ubicado en Chile, un menor de edad de 8 años murió a causa de una hamburguesa que se encontraba en mal estado.

El alimento que su madre y el compartieron hace unas semanas, le habría provocado diferentes síntomas como vómitos y malestares estomacales.

Alimento en mal estado

Sin embargo, lo que le habría generado estas consecuencias era la hamburguesa que la madre del menor le compró en un establecimiento de la localidad llamado, "Make Your Burger".

Asimismo, el caso encendió las alertas de las autoridades sanitarias por las condiciones en que se habría producido el contagio.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el menor de edad Óscar Paine Toloza, de 8 años, habría ingerido una hamburguesa con carne no completamente cocida en el local conocido como "Make Your Burger".

La hamburguesa, que consumieron madre e hijo a la mitad, les provocó malestares a ambos. Sin embargo, la madre se alarmó por su hijo instantáneamente y lo llevo a los especialistas correspondientes.

Según lo informado por el canal TV 13 de Chile, esta bacteria la contienen carnes de vacuno mal cocidas.

Bacteria letal

Esta situación habría derivado en una infección por la bacteria Escherichia coli, comúnmente presente en alimentos contaminados o mal manipulados.

Una vez siendo atendido en distintos recintos de salud, el menor fue trasladado a centros de mayor complejidad. Incluso, durante su atención médica, se le realizaron diversas evaluaciones para determinar la gravedad de su estado.

Con el paso de los días, su condición se agravó producto de complicaciones asociadas, entre ellas un cuadro compatible con síndrome urémico hemolítico.

Esta enfermedad grave puede provocar insuficiencia renal, destrucción de glóbulos rojos y disminución de plaquetas, afectando principalmente a niños.

Pese a los tratamientos médicos recibidos durante varias semanas, el menor falleció, generando una gran conmoción entre sus familiares, amigos y profesores.

Medidas de restricción para el local

Luego de lo ocurrido con el menor, el establecimiento fue clausurado durante 4 días, encontrándose con prohibición de apertura total.

No obstante, luego de ese tiempo el restaurante volvió a abrir sus puertas al público y sigue funcionando con normalidad.

Esta situación le ha generado malestar a la familia porque, de no cumplir con las normativas, pueden ocasionar que más niños estén expuestos a una complicación de este tipo.

En conclusión, la falla en los establecimientos de comida, especialmente si manejan alimentos con carne pueden ser de gran riesgo para la población, si no se cumplen con los procedimientos necesarios.