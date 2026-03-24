Accidente aéreo en Colombia: Confirman la muerte de 69 personas que iban a bordo del avión militar

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El lunes 23 de marzo, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó poco después de despegar en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo.

La aeronave transportaba a 125 ocupantes, entre soldados, policías y tripulación, y cayó a unos 700 metros de la pista norte. Testigos relataron haber escuchado un "estruendo" y observaron el avión envuelto en llamas tras el impacto.

El último reporte oficial confirma 69 fallecidos, entre ellos 61 soldados del Ejército Nacional, seis miembros de la Fuerza Aérea y dos policías. Además, decenas de heridos fueron trasladados a hospitales en Bogotá, Neiva y Florencia, algunos en estado crítico. Hasta el momento, 57 militares fueron rescatados y solo 1 soldado resultó ileso.

El secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo informó que 64 cuerpos ya fueron ingresados a la morgue local, mientras continúan las labores de identificación.

Comunicado del Ejército Nacional

El Ejército Nacional de Colombia emitió un comunicado lamentando la pérdida de 61 de sus integrantes en la tragedia. En el mensaje, la institución rindió homenaje a los caídos, calificándolos como "héroes de la patria" y reafirmando que su ejemplo perdurará en las futuras generaciones.

El comunicado incluyó un listado de nombres y rangos, acompañado de un mensaje solemne: "Dios conceda gloria eterna al Soldado Colombiano".

Lamentamos profundamente informar que, tras culminar las labores de búsqueda y rescate, hoy confirmamos con dolor los nombres de nuestros héroes que ofrendaron su vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, #Putumayo.



Cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor,... pic.twitter.com/cr25JbYdjr — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 24, 2026

Reacciones oficiales

El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un "accidente horroroso" y subrayó la necesidad de modernizar la flota militar, aunque evitó vincular directamente esa situación con las causas del siniestro. Asimismo, decretó tres días de duelo nacional por los acontecimientos, ordenando que la bandera de Colombia se izarán a media azta en todas las entidades y embajadas.

Puerto Leguízamo es una zona estratégica en la frontera con Perú y Ecuador, marcada por la presencia de grupos armados ilegales y cultivos de coca. La tragedia ocurre en un contexto de alta tensión en la región y representa uno de los peores accidentes militares en la historia reciente de Colombia.

He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo - Putumayo el pasado 23 de marzo.



Las banderas... pic.twitter.com/INUAnW4bWy — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

El accidente del Hércules C-130 en Putumayo no solo deja una cifra devastadora de 69 fallecidos, sino también un profundo impacto institucional. El comunicado del Ejército Nacional, al lamentar la pérdida de 61 de sus hombres, refuerza el carácter histórico de la tragedia y la necesidad de revisar las condiciones de seguridad y mantenimiento de la aviación militar.

La magnitud del siniestro convierte este episodio en un punto de inflexión para las Fuerzas Armadas colombianas y en un llamado urgente a fortalecer la protección de quienes sirven en zonas de alto riesgo.