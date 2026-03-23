Trágico accidente aéreo: Despegue de avión militar deja ocho fallecidos y más de 80 heridos

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia sufrió un aparatoso accidente, según informaron las autoridades del país vecino. El hecho habría ocurrido al momento del despegue de la aeronave desde el sur del país. La cifra de accidentados se encuentra en investigación, mas el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, informó que son ocho los fallecidos y más 80 heridos.

Avión militar estalla al sur de Colombia

Este lunes 23 de marzo, un trágico accidente aéreo ocurrió alrededor de las 9:52 a.m. donde una aeronave militar de las Fuerzas Armadas de Colombia, el cual habría sufrido un imprevisto al momento de despegar desde Puerto Leguízamo, una localidad de la región del Putumayo, en la frontera con Perú.

Horas más tarde, el general Carlos Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial, informó que se trataba de un avión Hércules C-130 el cual estaba cubriendo la ruta desde el puerto mencionado hacia Puerto Asis el cual trasladaba a soldados del Ejército nacional.

Informó que las autoridades llegaron rápidamente al lugar debido a la cercanía de una base militar en la zona, dando el paso a las labores de rescate. El general indicó que, al momento, se registraban 48 heridos los cuales fueron puestos a buen recaudo en centros de salud en la zona.

Asimismo, indicó el Ejército ya había enviado una ambulancia con la capacidad de 50 camillas para realizar el traslado aéreo masivo de los heridos. Seguido a este un avión de caza llegará con otras 24 camas disponibles. Los viajes están acompañados con médicos y un equipo investigador para iniciar las diligencias de las causas del siniestro.

Con el transcurso del día. Jhon Gabriel Molina, gobernador del departamento de Putumayo, informó que se trataba de un avión Hércules C-130 la cual trasladaba alrededor de 125 pasajeros, de la cual 112 serían miembros del Ejército, 2 policías y 11 tripulantes.

83 víctimas rescatadas, al momento

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que al accidente aéreo que trasladaba militares aún se encuentra en investigación y que aún se había determinado "el número de víctimas ni las causas del siniestro".

"Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial", indicó.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro informó que, al momento, se ha dado el rescate de 83 militares. "Vamos al máximo, al menor número de vidas perdidas.. es la vida la prioridad de la sociedad y del estado", indicó.

83 militares jóvenes vivos hasta ahora, es el pueblo del Putumayo quienes los salvaron de la muerte, pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y amor a los muchachos. Así es como se construye una patria, agradezco a los padres y a las madres que cruzaron corriendo... — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

Un trágico accidente aéreo se registró durante el despegue en el Puerto Leguízamo en donde se contabilizan ocho fallecidos y, al menos, 83 militares rescatados.