Trump se pronunció por condena de Bolsonaro: "Sorprendente, es parecido a lo que intentaron conmigo"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado que recibió el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro ha dividido a la opinión pública. Donald Trump no fue ajeno a lo sucedido con uno de sus aliados y calificó de "sorprendente" el fallo que la justicia del país sudamericano.

Lo intentaron con Trump

En el jardín de la Casa Blanca, el líder del Partido Republicano respondió a las preguntas de la prensa, como es habitual. Entre ellas, una fue por la sentencia que recibió Bolsonaro, un político que es afín a sus políticas y al que trató de apoyar mediante medidas contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Bueno, vi el juicio, lo conozco bien. Es un líder extranjero, pensaba que había sido un buen presidente de Brasil, y es muy sorprendente que eso pueda pasar. Es muy parecido a lo que intentaron conmigo. Pero no se salieron con la suya", manifestó Trump.

Para el mandatario esta condena es negativa para el país sudamericano, ya que considera que es alguien que intentó hacer lo mejor. Finalmente, sus amenazas con aranceles no causaron mella en la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

"Estoy muy descontento con esto. Conozco al presidente Bolsonaro, no tan bien, pero lo conozco como líder de un país. Y siempre lo he considerado muy recto, muy excepcional, de hecho, como hombre, excepcional. Creo que es terrible y muy malo para Brasil", sentenció.

Bolsonaro condenado a 27 años de cárcel

Este jueves 11 de setiembre, la justicia brasileña sentenció al exmandatario, y a otros siete funcionarios, que tras perder las elecciones presidenciales en 2022, intentaron dar un golpe de Estado en contra de Luiz Inácio Lula da Silva. El juicio inició el pasado 2 de setiembre y tras la revisión de las pruebas, fue encontrado culpable.

Los otros exfuncionarios de Jair Bolsonaro que recibieron una condena fueron el teniente coronel Mauro Cid, el almirante Almir Garnier, los generales en retiro Augusto Heleno, Walter Braga Netto y Paulo Serguio Nogueira, el exministro de Justicia, Anderson Torres y el diputado federal Alexandre Ramagen. Todos parte del 'núcleo 1' de la trama golpista.

En síntesis, Donald Trump consideró que la sentencia de Jair Bolsonaro es un acto similar al que se quiso hacer con él, por el asalto al capitolio tras su derrota en la reelección del 2020. Para el mandatario de los Estados Unidos, esto es algo "terrible" para Brasil.