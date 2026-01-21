Trump cerca de hacerse con Groenlandia: Acuerdo con "marco establecido" tras reunión con funcionario de la OTAN

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Groenlandia es otro asunto de la política internacional de Donald Trump y tras sus amenazas con hacerse con el territorio, la diplomacia ha entrado en escena. Tras su viaje a Suiza para un foro económico, el presidente de los Estados Unidos se reunió con un alto funcionario de la OTAN, llegando a establecer los cimientos para un acuerdo.

Beneficioso para todos

Tanto durante su presentación en Davos, como a través de sus redes sociales, el inquilino de la Casa Blanca no desaprovechó la oportunidad para tocar este tema que ha generado tensión con sus aliados europeos. En su cuenta de Truth, aseguró que sostuvo una "reunión muy productiva" con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte.

"Hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", indica la publicación en su canales oficiales.

"Based upon a very productive meeting that I have had with the Secretary General of NATO, Mark Rutte, we have formed the framework of a future deal with respect to Greenland and, in fact, the entire Arctic Region. This solution, if consummated, will be a great one for the United... pic.twitter.com/24b99begbb — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2026

Aseguró que de concretarse el acuerdo, no aplicará la medida arancelaria que anunció que entraría en vigor a partir del primer día del próximo mes. Manifestó que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio y otros funcionarios de su gabinete continuarán con las negociaciones, teniéndolo al tanto.

No impondré los aranceles que estaban previstos para entrar en vigor el 1 de febrero. Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia. Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones", precisó.

Groenlandia, una obsesión

En su presentación realizada este miércoles, realizó una serie de anuncios con respecto al territorio ártico que busca anexar. Descartó que planee utilizar la fuerza para conseguirlo y aseguró que guarda respeto por sus habitantes, calificando al territorio como "vasto, casi deshabitado y subdesarrollado, que está indefenso".

Agregó que solo su país puede presentarse como un agente defensor ante una posible agresión (se especula que Rusia y China planean adquirirla). "Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este gigantesco trozo de hielo, desarrollarla y mejorarla. No tengo que usar la fuerza, no quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza", sentenció.

