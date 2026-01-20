Donald Trump evalúa "involucrar" a María Corina Machado en el futuro político de Venezuela

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la tarde de este martes que considera "involucrar" de alguna manera a María Corina Machado, lider opositora venezolana, en el futuro de dicho país.

Estas declaraciones parecen dar un giro relevante a su narrativa previa donde prefería descartar su figura dentro de un proceso de transición democrática ante la "falta de apoyo" que esta tendría dentro de su territorio, según sostenía entonces.

El mandatario norteamericano brindó estas declaraciones durante una rueda de prensa por motivo del primer aniversario de su regreso al cargo de presidente y tras pocos días de haberse reunido con la líder opositora en la Casa Blanca, donde la misma le hizo entrega de su premio Nobel de la Paz de manera "simbólica".

"Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos lograrlo", afirmó Trump.

🇺🇸🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — Desde la Casa Blanca, Donald Trump elogió a María Corina Machado, la calificó como una "mujer increíble" y confirmó que su administración ya conversa con ella para involucrarla en el futuro de Venezuela. El mensaje marca un giro contundente: Trump afirmó... pic.twitter.com/Rc8JywvMAJ — UHN Plus (@UHN_Plus) January 20, 2026

Seguiría en contacto con Machado

Cabe recordar que días atrás, Trump había mostrado otra señal de incluir a Machado en un eventual proceso de transición en Venezuela tras es el gesto de entregarle su Nobel, el cual calificó como "muy amable", asegurando además que volvería a conversar con ella.

Por lo último mencionado, se dejaba abierta la posibilidad de atestiguar un segundo encuentro presencial entre ambas figuras. Sin embargo, aunque este no ocurre aún, el presidente estadounidense terminó por confirmar hoy que Washington mantiene contacto con Machado.

"Es una mujer increíblemente amable, también hizo algo muy increíble. Estamos hablando con ella", precisó.

🇺🇸🇻🇪 | Trump sobre la medalla del Premio Nobel que le entregó a María Corina Machado:pic.twitter.com/0rwUzAOpYS — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 16, 2026

Con esta apertura a que María Corina pueda formar parte del futuro de Venezuela, se ha podido denotar un giro en la disposición de Trump, aunque sin necesariamente descartar por completo el seguir avanzando con las gestiones que ya sostiene con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con quien aún afirma tener una buena relación bilateral.

Esta relación tan buena, como asegura Trump, se debería a que el nuevo Ejecutivo venezolano viene cumpliendo con las exigencias estadounidenses, especialmente en las que se refieren al acceso en el sector petrolero.

Una estrategia en duda

El debate generado luego de que Corina Machado entregase su Nobel a Donald Trump parece hallar ahora un nuevo capítulo con esta apertura de Trump.

Cabe recordar que diversos sectores han considerado este gesto como una estrategia por parte de la dirigente venezolana para conseguir el respaldo del mandatario, lo cual parece rendirle frutos cada día, considerando que Trump no escondía su deseo previo de obtener dicho reconocimiento.

El gesto no quedó aislado, ya que hace poco la propia fundación Nobel se pronunció sobre el caso, aunque no de manera directa, afirmando que el premio no podía ser entregado a otra persona "ni siquiera de manera simbólica", dejando en claro que el galardón debía separarse de asuntos políticos.

En este caso, Trump parece abrir poco a poco el terreno para Machado en la medida que reciba más o menos reconocimientos hacia su gestión presidencial. Mientras tanto, Machado parece estar cada vez más cerca de adquirir un rol más protagónico en el futuro de su país.