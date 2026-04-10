Trump indica que estrecho de Ormuz será reabierto "bastante pronto" con o sin cooperación de Irán

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que la disputa por la apertura del estrecho de Ormuz concluirá "bastante pronto". Ello, así cuente o no con la cooperación de Irán. Tal afirmación fue dada este viernes luego de la suspensión del ataque militar masivo por parte de Washington hacia Medio Oriente.

Estrecho de Ormuz sería reabierto pronto

A su salida de Washington hacia un nuevo viaje, Donald Trump fue consultado por periodistas el avance en las negociaciones con Irán respecto a la apertura del estrecho de Ormuz.

En ese sentido, Trump brindó una afirmación fiel a su estilo y demandando autoridad respecto a la apertura de este punto estratégico para el suministro mundial de petróleo. El ocupante de la Casa Blanca volvió a reiterar que el estrecho sería reabierto "bastante rápido".

"Vamos a abrir el golfo con o sin ellos... o el estrecho, como lo llaman. Creo que va a ser bastante rápido, y si no lo es, podremos acabar la tarea", tras ello indicó que se reabrirá "bastante pronto".

Trump indicó que la intención de abrir la vía marítima no solo parte del gobierno estadounidense sino que Irán también está interesado en ello pues de lo contrario "no tiene ingresos".

No permitirá cobro de peaje y exige negociación

Luego del alto al fuego que fue desmoronado por Israel, Irán indicó que empezaría a cobrar un peaje a los barcos que busquen ingresar por Ormuz. Situación que no sería permitida por Trump y que llevó a que use sus redes sociales para exigir la negociación.

"Los iraníes parecen no darse cuenta de que no tienen ninguna carta, aparte de una extorsión a corto plazo al mundo mediante el uso de las vías navegables internacionales. ¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!", indicó previamente a través de Truth Social.

Donald Trump desde Truth Social

Tal declaración fue dada antes de las conversaciones de paz en Pakistán las cuales serían representadas por el vicepresidente JD Vance del lado estadounidense.