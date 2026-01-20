Trump y Putin tendrían nuevo encuentro: Presidente de Estados Unidos confirmó invitación a 'Consejo de Paz'

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Con la finalidad de darle estabilidad al panorama internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha convocado a un foro denominado 'Consejo de Paz'. Para esta asamblea que espera reunir a varios líderes del mundo, se ha confirmado la invitación a Vladimir Putin, según el portavoz del Kremlin.

Dudas serán aclaradas

Dmitri Peskov, secretario de prensa del mandatario ruso, aseguró haber recibido la citación para la cumbre que se desarrollaría a finales de enero. Manifestó su confianza en que las dudas que tenga la Federación rusa sea aclarada para confirmar la presencia de su presidente

"Efectivamente, el presidente Putin ha recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la paz. En estos momentos estudiamos todos los detalles de la propuesta", manifestó el portavoz del Kremlin durante una rueda de prensa vía llamada telefónica.

[Q]: Have you invited President Putin to be a member of the Board of Peace?



[President Trump]: Yeah, he's been invited.



[Q]: Do you have any response to President Macron saying he will not join the Board of Peace?



[President Trump]: Oh, did he say that? Well, nobody wants... pic.twitter.com/ZUrD7cqLuZ — GMan (Ґленн) ☘️🇬🇧🇺🇦🇺🇸🇵🇱🇮🇱🍊🌻 (@FAB87F) January 20, 2026

La noticia fue confirmada por el mismo Trump cuando fue consultado por un reportero si era cierto que le hizo saber su interés en que forme parte de este consejo. "Sí, ha sido invitado" Fue la escueta respuesta del inquilino de la Casa Blanca, afirmando que Putin fue notificado.

Entre los otros líderes que han sido tomados en cuenta por Trump están el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el primer ministro canadiense, Mark Carney. Para formar parte por tres años o más tiempo, deberán pagar la suma de mil millones de dólares durante el primer año, conforme a un texto recogido por la agencia AFP.

¿Una amenaza para la ONU?

Este martes el líder del Partido Republicano barajó la posibilidad de que su 'Consejo de Paz', creada principalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pueda reemplazar a la ONU. Su mensaje ofrecido antes de su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, agrava la situación con sus aliados por Groenlandia.

Sobre este delicado asunto, el mandatario se dirigió hacia Noruega y a su primer ministro, Jonas Gahr Støre, por el premio Nobel de la Paz que no le dieron. Argumentó que tras no haber recibido el galardón, pese a haber detenido ocho guerras, no se siente "obligación de pensar puramente en la paz,", aunque sigue siendo lo primordial.

Para el 'Consejo de Paz' que Donald Trump creó con para supervisar la creación de Gaza, pero que desea expandir, ha invitado a Vladimir Putin. Esto significaría el segundo encuentro que ambos mandatarios sostienen desde que se vieron en agosto del año pasado en Alaska.