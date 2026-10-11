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Incidente fatal

Un hombre muere atacado por un tigre tras ingresar al recinto en un zoológico de Inglaterra

La policía local confirmó el lamentable deceso de un ciudadano que ingresó al área de felinos. El conocido parque evacuó a los visitantes y aseguró a los animales tras lo ocurrido.

Hombre muere tras ser atacado por un tigre
Hombre muere tras ser atacado por un tigre Difusión

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 11/10/2026

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Un hombre perdió la vida el pasado sábado en el Yorkshire Wildlife Park tras ser alcanzado por un felino. El suceso ocurrió cuando la víctima entró inesperadamente al espacio de los animales. La policía local confirmó los hechos, señalando que el ciudadano falleció en la misma ciudad de Doncaster.

Ante ello, las unidades del servicio de ambulancias llegaron con un equipo completo y un médico. No obstante, los especialistas no lograron estabilizar al afectado. Las autoridades evacuaron las instalaciones para realizar los procedimientos pertinentes. Cabe mencionar que la identidad del fallecido se mantiene en reserva por respeto a la familia.

Respuesta médica tras reporte de alerta

Según informó el medio británico Daily Mail, el personal sanitario recibió un reporte sobre la intromisión en el recinto y desplegó dos unidades vehiculares, un transporte aéreo y un profesional especializado. El operativo inició rápidamente esa tarde, buscando asistir de urgencia a la víctima del ataque mediante los agentes.

"Los servicios de emergencia acudieron y, lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el lugar", dijo la vocera de la policía de South Yorkshire. Este escenario marcó el final del rápido despliegue en el parque, dejando un clima de tensión entre cada visitante y el personal.

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Tras el suceso, los responsables del parque cubrieron el perímetro utilizando lonas oscuras para evitar el contacto visual desde la vía pública. Algunos presentes afirmaron escuchar cerca de cinco detonaciones y sugirieron el uso de gases para replegar al animal hacia su espacio. El zoológico activó sus propios protocolos y reafirmó el compromiso con la seguridad del público.

Finalmente, las inspecciones revelaron que el felino, presuntamente un tigre de Amur llamado Altai, salió completamente ileso del incidente. Por lo tanto, los encargados del cuidado animal revisaron la estructura del lugar para evitar nuevos inconvenientes. 

Durante la clausura del pase peatonal, los testigos describieron el hecho desde las puertas de salida. Asimismo, se generó confusión respecto al origen del ruido provocado durante las maniobras de contención por parte del parque.

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En esa línea, el establecimiento aclaró posteriormente que el mamífero nunca salió de su sector designado. De igual forma, los administradores emitieron un informe que fue enviado a los entes del Estado británico para transparentar las acciones ejecutadas. 

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