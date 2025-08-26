Maduro activa todas las fuerzas de defensa en Venezuela ante posible invasión de EE.UU.: "Esta tierra no la toca nadie"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la nación suramericana "no la toca nadie" y que todas las fuerzas del Estado han sido activadas para garantizar la defensa del territorio frente a las "amenazas ilegales e inmorales" provenientes de Estados Unidos.

La administración de Donald Trump anunció recientemente que está dispuesta a usar "todo su poder" para frenar el flujo de drogas hacia su territorio, lo que podría incluir el despliegue de buques y soldados en aguas del Caribe.

Además, Washington duplicó la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, elevándola a 50 millones de dólares, al acusarlo de violar las leyes estadounidenses sobre narcotráfico.

Maduro: "Venezuela es tierra sagrada"

Durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro reiteró que más del 90 % de los venezolanos rechazan las amenazas de Estados Unidos.

"Esta tierra no la toca nadie, yo te lo juro, esta tierra es sagrada, bendecida y es la tierra de los libertadores", expresó Maduro en, lo que a su juicio considera defensa de la soberanía nacional.

El líder del chavismo sostuvo que el sistema de defensa venezolano ha pasado por un proceso de aceleración y reorganización, lo que permite mantenerlo desplegado permanentemente con capacidad de respuesta.

Al mismo tiempo, afirmó que Venezuela es un "territorio limpio y libre del narcotráfico", a diferencia de Estados Unidos, país que, según él, concentra el mayor consumo de drogas del mundo y ha fracasado en su "guerra contra los estupefacientes".

Preparativos internos y acusaciones

Maduro también dirigió críticas al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a quien acusó de "odiar a Venezuela" y de impulsar planes sin viabilidad.

Señaló que su influencia sobre Trump podría empujar a la Casa Blanca hacia un escenario de mayor conflicto en América Latina y el Caribe.

A pesar de los roces con Washington, el presidente venezolano insistió en que el país seguirá "en paz", respaldado por lo que describió como el poder militar "más poderoso desde la época de la independencia".

Como parte de las medidas de preparación, ordenó una nueva jornada de alistamiento de milicianos para el próximo fin de semana, con el fin de reforzar el registro iniciado días atrás.

Con estas acciones, el Gobierno venezolano, por medio de Nicolás Maduro, busca enviar un mensaje de resistencia frente a la posible invasión estadounidense, en un contexto marcado por la ausencia de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington desde 2019.